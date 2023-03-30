https://sputniknews.com.tr/20230330/rosneft-ve-indian-oil-hindistana-petrol-sevkiyatini-artiran-bir-anlasma-imzaladi-1068930607.html
Rosneft ve Indian Oil Hindistan’a petrol sevkiyatını artıran bir anlaşma imzaladı
Rosneft ve Indian Oil Hindistan’a petrol sevkiyatını artıran bir anlaşma imzaladı
Rus petrol şirketi Rosneft ve Hindistan devlet petrol şirketi Indian Oil Corporation, Hindistan’a petrol sevkiyatının önemli ölçüde yükseltilmesi ve... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T01:49+0300
2023-03-30T01:49+0300
2023-03-30T01:50+0300
rosneft
dünya
igor seçin
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054568866_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_4056a1043a75267ceb34c20e28e2c9d2.jpg
Rus Rosneft ve Hindistan devlet şirketi Indian Oil, Hindistan’a petrol sevkiyatını artıran anlaşmaya imzalarını attılar.Anlaşma, Rosneft CEO’su Igor Seçin ve Indian Oil Başkanı Madhav Vaydya tarafından imzalandı. İmza töreni, Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri katılımıyla gerçekleşti.Seçin, Hindistan’a iş ziyareti sırasında ayrıca bu ülkenin devlet kurumları ve bazı petrol ve doğalgaz şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Taraflar, Rosneft ve Hint şirketler arasındaki işbirliğinin geniş kapsama yayılmasını ve aralarındaki ticareti ulusal para birimiyle gerçekleştirme olasılığını görüştü.Rosneft şirketinden yapılan açıklamada, “Görüşmede, Rosneft ve Hintli partnerlerin, aralarında Sakhalin-1, Taas-Yurjakh ve Vankorneft olmak üzere ortak projelerin uygulanmasına özel önem verildi” ifadesine yer verildi.Rosneft’in yan kuruluşu olan Vankorneft’in yüzde 49.9’u Hindistan’ın ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil и Bharat Petroleum şirketlerine ait.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054568866_108:0:1128:765_1920x0_80_0_0_3c9e59f2dae8107747c1cb3d738c2338.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rosneft, igor seçin, anlaşma
rosneft, igor seçin, anlaşma
Rosneft ve Indian Oil Hindistan’a petrol sevkiyatını artıran bir anlaşma imzaladı
01:49 30.03.2023 (güncellendi: 01:50 30.03.2023) Abone ol
Rus petrol şirketi Rosneft ve Hindistan devlet petrol şirketi Indian Oil Corporation, Hindistan’a petrol sevkiyatının önemli ölçüde yükseltilmesi ve çeşitlerinin artırılması ile ilgili anlaşma imzaladı.
Rus Rosneft ve Hindistan devlet şirketi Indian Oil, Hindistan’a petrol sevkiyatını artıran anlaşmaya imzalarını attılar.
Anlaşma, Rosneft CEO’su Igor Seçin ve Indian Oil Başkanı Madhav Vaydya tarafından imzalandı. İmza töreni, Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri katılımıyla gerçekleşti.
Seçin, Hindistan’a iş ziyareti sırasında ayrıca bu ülkenin devlet kurumları ve bazı petrol ve doğalgaz şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Taraflar, Rosneft ve Hint şirketler arasındaki işbirliğinin geniş kapsama yayılmasını ve aralarındaki ticareti ulusal para birimiyle gerçekleştirme olasılığını görüştü.
Rosneft şirketinden yapılan açıklamada, “Görüşmede, Rosneft ve Hintli partnerlerin, aralarında Sakhalin-1, Taas-Yurjakh ve Vankorneft olmak üzere ortak projelerin uygulanmasına özel önem verildi” ifadesine yer verildi.
Rosneft’in yan kuruluşu olan Vankorneft’in yüzde 49.9’u Hindistan’ın ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil и Bharat Petroleum şirketlerine ait.