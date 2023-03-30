https://sputniknews.com.tr/20230330/rosneft-ve-indian-oil-hindistana-petrol-sevkiyatini-artiran-bir-anlasma-imzaladi-1068930607.html

Rosneft ve Indian Oil Hindistan’a petrol sevkiyatını artıran bir anlaşma imzaladı

Rosneft ve Indian Oil Hindistan’a petrol sevkiyatını artıran bir anlaşma imzaladı

Rus petrol şirketi Rosneft ve Hindistan devlet petrol şirketi Indian Oil Corporation, Hindistan’a petrol sevkiyatının önemli ölçüde yükseltilmesi ve... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T01:49+0300

2023-03-30T01:49+0300

2023-03-30T01:50+0300

rosneft

dünya

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anlaşma

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Rus Rosneft ve Hindistan devlet şirketi Indian Oil, Hindistan’a petrol sevkiyatını artıran anlaşmaya imzalarını attılar.Anlaşma, Rosneft CEO’su Igor Seçin ve Indian Oil Başkanı Madhav Vaydya tarafından imzalandı. İmza töreni, Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Hardeep Singh Puri katılımıyla gerçekleşti.Seçin, Hindistan’a iş ziyareti sırasında ayrıca bu ülkenin devlet kurumları ve bazı petrol ve doğalgaz şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Taraflar, Rosneft ve Hint şirketler arasındaki işbirliğinin geniş kapsama yayılmasını ve aralarındaki ticareti ulusal para birimiyle gerçekleştirme olasılığını görüştü.Rosneft şirketinden yapılan açıklamada, “Görüşmede, Rosneft ve Hintli partnerlerin, aralarında Sakhalin-1, Taas-Yurjakh ve Vankorneft olmak üzere ortak projelerin uygulanmasına özel önem verildi” ifadesine yer verildi.Rosneft’in yan kuruluşu olan Vankorneft’in yüzde 49.9’u Hindistan’ın ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil и Bharat Petroleum şirketlerine ait.

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