https://sputniknews.com.tr/20230330/pide-yerken-nefes-borusu-tikanan-kisi-hayatini-kaybetti--1068977255.html
Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti
Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti
Sakarya’nın Hendek ilçesinde yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T22:37+0300
2023-03-30T22:37+0300
2023-03-30T22:40+0300
türkiye
pide
hendek
ramazan pidesi
hastane
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İlçedeki pide salonuna giden 40 yaşındaki Murat Yılmaz, yediği pidenin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. İlk müdahaleyi yapan çevredekiler, nefessiz kalan Yılmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bekar ve işitme engelli olduğu belirtilen Yılmaz'ın cenazesi, yarın Hendek Kırktepe Mahallesi'nde öğle vaktinde toprağa verilecek.
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pide, hendek, ramazan pidesi, hastane
pide, hendek, ramazan pidesi, hastane
Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti
22:37 30.03.2023 (güncellendi: 22:40 30.03.2023) Abone ol
Sakarya’nın Hendek ilçesinde yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçedeki pide salonuna giden 40 yaşındaki Murat Yılmaz, yediği pidenin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
İlk müdahaleyi yapan çevredekiler, nefessiz kalan Yılmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bekar ve işitme engelli olduğu belirtilen Yılmaz'ın cenazesi, yarın Hendek Kırktepe Mahallesi'nde öğle vaktinde toprağa verilecek.