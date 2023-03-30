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11:15
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13:30
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14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
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Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti
Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti
Sakarya’nın Hendek ilçesinde yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İlçedeki pide salonuna giden 40 yaşındaki Murat Yılmaz, yediği pidenin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. İlk müdahaleyi yapan çevredekiler, nefessiz kalan Yılmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bekar ve işitme engelli olduğu belirtilen Yılmaz'ın cenazesi, yarın Hendek Kırktepe Mahallesi'nde öğle vaktinde toprağa verilecek.
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pide, hendek, ramazan pidesi, hastane
pide, hendek, ramazan pidesi, hastane

Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti

22:37 30.03.2023 (güncellendi: 22:40 30.03.2023)
© DHADiyarbakır - acil servis - ambulans
Diyarbakır - acil servis - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© DHA
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçedeki pide salonuna giden 40 yaşındaki Murat Yılmaz, yediği pidenin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.
İlk müdahaleyi yapan çevredekiler, nefessiz kalan Yılmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bekar ve işitme engelli olduğu belirtilen Yılmaz'ın cenazesi, yarın Hendek Kırktepe Mahallesi'nde öğle vaktinde toprağa verilecek.
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