https://sputniknews.com.tr/20230330/pide-yerken-nefes-borusu-tikanan-kisi-hayatini-kaybetti--1068977255.html

Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti

Pide yerken nefes borusu tıkanan kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

pide

hendek

ramazan pidesi

hastane

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği yemek nefes borusuna kaçan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İlçedeki pide salonuna giden 40 yaşındaki Murat Yılmaz, yediği pidenin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. İlk müdahaleyi yapan çevredekiler, nefessiz kalan Yılmaz'ı Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bekar ve işitme engelli olduğu belirtilen Yılmaz'ın cenazesi, yarın Hendek Kırktepe Mahallesi'nde öğle vaktinde toprağa verilecek.

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