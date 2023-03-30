https://sputniknews.com.tr/20230330/osymden-deprem-bolgesindeki-4-il-icin-yeni-sinav-karari-1068939052.html
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı
ÖSYM, depremin vurduğu Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’la ilgili yeni 'sınav' kararını duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T10:39+0300
2023-03-30T10:39+0300
2023-03-30T11:08+0300
yaşam
ösym
sınav
deprem
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
öğrenci
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ÖSYM, deprem bölgesi ile ilgili yeni bir karar aldı.Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav yapmama kararı değişti.Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 4 ilde YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/bakan-kurum-depremin-50-gununde-adiyamanda-53-bin-830-konutun-temelini-attik-1068818028.html
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ösym, sınav, deprem, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci
ösym, sınav, deprem, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı
10:39 30.03.2023 (güncellendi: 11:08 30.03.2023) Abone ol
ÖSYM, depremin vurduğu Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’la ilgili yeni 'sınav' kararını duyurdu.
ÖSYM, deprem bölgesi ile ilgili yeni bir karar aldı.
Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav yapmama kararı değişti.
Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 4 ilde YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.