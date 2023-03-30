https://sputniknews.com.tr/20230330/osymden-deprem-bolgesindeki-4-il-icin-yeni-sinav-karari-1068939052.html

ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı

ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı

ÖSYM, depremin vurduğu Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’la ilgili yeni 'sınav' kararını duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T10:39+0300

2023-03-30T10:39+0300

2023-03-30T11:08+0300

yaşam

ösym

sınav

deprem

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

öğrenci

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ÖSYM, deprem bölgesi ile ilgili yeni bir karar aldı.Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav yapmama kararı değişti.Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 4 ilde YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230327/bakan-kurum-depremin-50-gununde-adiyamanda-53-bin-830-konutun-temelini-attik-1068818028.html

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ösym, sınav, deprem, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), öğrenci