MGK Bildirisi: seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesine dair tedbirler gözden geçirildi
18:41 30.03.2023 (güncellendi: 19:21 30.03.2023)
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-
MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir" denildi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.35'te başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır."
"14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.
Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.
"Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi."
PKK/KCK-PYD/YPG, FETO ve DEAŞ terör örgütlerı başta olmak üzere. Milli birlik ve beraberlığımız ile bekamıza yönelık her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt ıçınde ve yurt dışında azım, kararlılık ve başarıyla ıcra edılen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.
Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredır devam eden savaşın bölgedekı diğer ülkelerın istıkrarına ve Karadeniz'deki güvenliğe yönelık menfı tesirlerı değerlendirilmiş; kalıcı barışın tesisi, bölgesel ıstıkrarın muhafazası ve ınsanı krızlerin etkılerının gıderilmesine yönelık gayretlerin sürdürüleceğı ifade edilmiştir.
Türkiye'nın Balkan ülkeleri ıle yakın istişare ve iş birliği içinde tesis ve icra ettiği, barış ve istikrarın muhafazası temelindeki politikası çerçevesinde, bölgedeki meselelere tesır edebılecek mahiyettekı gelışmelerın yakından takip edıldığı belırtılmış; ıhtılafların hakkaniyete uygun bir şekilde çözümünü esas alan tüm yapıcı adımlara yönelik destek teyit edilmiştir. "
MGK Bildirisi: “14 Mayıs 2023 pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminin, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.” pic.twitter.com/EOFV5m0cvT— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 30, 2023