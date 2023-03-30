MGK Bildirisi: seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesine dair tedbirler gözden geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Müzisyen Fatih Işık, ilk solo albümünü anlatıyor.
09:01
47 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
09:48
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:15
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
12:09
2 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ankara'da seçim için kurulan ittifakların görüşme trafiği hızlandı
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
13:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Euro 2024 elemelerinde ilk yenilgisini aldı
14:06
48 dk
ANLAT BANA
İstanbullu spor yapıyor mu? Gençler ne istiyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail'de ötelenen yargı reformu ve bölgesel etkileri
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Bahçeli'nin 'ortak liste' vetosu dengeleri değiştirir mi?
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
20:36
2 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
20:42
3 dk
Z RAPORU
Liderlerin ziyaret trafiği
20:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:35
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230330/mgk-bildirisi-secimlerin-huzur-ve-guven-icinde-gerceklestirilmesine-dair-tedbirler-gozden-gecirildi-1068970524.html
MGK Bildirisi: seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesine dair tedbirler gözden geçirildi
MGK Bildirisi: seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesine dair tedbirler gözden geçirildi
MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T18:41+0300
2023-03-30T19:21+0300
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
son dakika
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061732794_0:78:3363:1970_1920x0_80_0_0_df440b525bf8acc6f8557865c128a4e7.jpg
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.35'te başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061732794_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_ad4f9928fdb83411b081d4a4d6c617dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), son dakika
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), son dakika

MGK Bildirisi: seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesine dair tedbirler gözden geçirildi

18:41 30.03.2023 (güncellendi: 19:21 30.03.2023)
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-
Abone olTelegram
MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir" denildi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.35'te başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır."
"14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.
Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.
"Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi."
PKK/KCK-PYD/YPG, FETO ve DEAŞ terör örgütlerı başta olmak üzere. Milli birlik ve beraberlığımız ile bekamıza yönelık her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt ıçınde ve yurt dışında azım, kararlılık ve başarıyla ıcra edılen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.
Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredır devam eden savaşın bölgedekı diğer ülkelerın istıkrarına ve Karadeniz'deki güvenliğe yönelık menfı tesirlerı değerlendirilmiş; kalıcı barışın tesisi, bölgesel ıstıkrarın muhafazası ve ınsanı krızlerin etkılerının gıderilmesine yönelık gayretlerin sürdürüleceğı ifade edilmiştir.
Türkiye'nın Balkan ülkeleri ıle yakın istişare ve iş birliği içinde tesis ve icra ettiği, barış ve istikrarın muhafazası temelindeki politikası çerçevesinde, bölgedeki meselelere tesır edebılecek mahiyettekı gelışmelerın yakından takip edıldığı belırtılmış; ıhtılafların hakkaniyete uygun bir şekilde çözümünü esas alan tüm yapıcı adımlara yönelik destek teyit edilmiştir. "
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала