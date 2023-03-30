MGK Bildirisi: seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesine dair tedbirler gözden geçirildi

"Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır." "Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır."

"14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir. "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir. Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.

"Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi." "Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi."

PKK/KCK-PYD/YPG, FETO ve DEAŞ terör örgütlerı başta olmak üzere. Milli birlik ve beraberlığımız ile bekamıza yönelık her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt ıçınde ve yurt dışında azım, kararlılık ve başarıyla ıcra edılen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. PKK/KCK-PYD/YPG, FETO ve DEAŞ terör örgütlerı başta olmak üzere. Milli birlik ve beraberlığımız ile bekamıza yönelık her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt ıçınde ve yurt dışında azım, kararlılık ve başarıyla ıcra edılen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredır devam eden savaşın bölgedekı diğer ülkelerın istıkrarına ve Karadeniz'deki güvenliğe yönelık menfı tesirlerı değerlendirilmiş; kalıcı barışın tesisi, bölgesel ıstıkrarın muhafazası ve ınsanı krızlerin etkılerının gıderilmesine yönelık gayretlerin sürdürüleceğı ifade edilmiştir. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredır devam eden savaşın bölgedekı diğer ülkelerın istıkrarına ve Karadeniz'deki güvenliğe yönelık menfı tesirlerı değerlendirilmiş; kalıcı barışın tesisi, bölgesel ıstıkrarın muhafazası ve ınsanı krızlerin etkılerının gıderilmesine yönelık gayretlerin sürdürüleceğı ifade edilmiştir.