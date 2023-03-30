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Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına dikkat
Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına dikkat
Meteoroloji 30 Mart 2023 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Çok sayıda ilde yağışlı havanın etkili olması beklenirken kıvvetli fırtına... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T07:02+0300
2023-03-30T07:02+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
kar yağışı
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıEgeParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluİç AnadoluÇok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 3°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 4°CÇok bulutluSİVAS °C, -1°CÇok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıZONGULDAK °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 5°CÇok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlıSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıTOKAT °C, 4°CÇok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlıTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıDoğu AnadoluÇok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 7°CÇok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurluERZURUM °C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS °C, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 6°CÇok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 10°CÇok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurluGAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kar yağışı, sağanak, sağanak yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kar yağışı, sağanak, sağanak yağış

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına dikkat

07:02 30.03.2023
© AAİstanbul – Kar – kar yağışı
İstanbul – Kar – kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Meteoroloji 30 Mart 2023 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Çok sayıda ilde yağışlı havanın etkili olması beklenirken kıvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu
SİVAS °C, -1°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 7°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
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