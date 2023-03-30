https://sputniknews.com.tr/20230330/merkez-bankasindan-altinla-ilgili-bankalara-yeni-talimat-1068937527.html

Merkez Bankası'ndan altınla ilgili bankalara yeni talimat

Merkez Bankası'ndan altınla ilgili bankalara yeni talimat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaya altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının TL payı hesaplamasında dikkate... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T10:07+0300

2023-03-30T10:07+0300

2023-03-30T10:07+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

altın

türk lirası

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Bankalar TCMB tarafından belirlenen TL mevduat oranını yakalayamamaları halinde ek maliyetlerle karşı karşıya kalıyorlar. Yapılan bu düzenleme ile bankalara gelen yeni fiziki döviz veya altın nedeniyle TL mevduat oranının düşmesinin kısmen önüne geçilecek.Ekonomim.com'a bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB tarafından bankalara gönderilen talimatta, “Ayrıca deprem felaketi sonrası bankalara yönelen yastık altındaki yabancı para cinsinden birikimlerin ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir” denildi.TCMB tarafından kurulan düzene göre bankaların verdikleri kredi ve aldıkları mevduat tutarlarına göre Hazine tahvili, diğer bir deyişle menkul kıymet tutmaları gerekiyor.Menkul kıymet tesis oranı mevduat için yüzde 10 seviyesinde ancak bu oranda TL payının yüksek olduğu bankalar için düşürülürken, TL payının düşük olduğu bankalar için yükseltiliyor.Talimata göre buna ek olarak krediler için belirlenecek menkul kıymet tesisine esas tutarın belirlenmesinde, tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesapları da dikkate alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20230330/kur-korumali-mevduat-faturasi-kamu-her-8-dolara-1-dolar-kur-farki-odedi-1068936659.html

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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, altın, türk lirası