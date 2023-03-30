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11:15
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Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü
Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü
Meksika’da yaban arılarının insanlara saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T22:55+0300
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Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Teapa şehrinde, yaban arısı sürüsü insanlara saldırdı. Bir ilkokulun da içinde bulunduğu bölgede yaşanan olayın ardından Teapa şehrinde acil durum ilan edildi. Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, polis ve sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arı sürüsünün bölgeden uzaklaştırılması ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bölgede geniş çaplı çalışmalar başladı. Ekipler, arıları bölgeden uzaklaştırmak için böcek ilacı kullandı. Arı sokması şikayetiyle Teapa şehrindeki çok sayıda sağlık merkezine başvuru yapıldı. Yaşlı 3 kişi birden fazla arı sokması şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Yaralılar arasındaki 1 kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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meksika, yaban arısı, arı
meksika, yaban arısı, arı

Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü

22:55 30.03.2023 (güncellendi: 22:59 30.03.2023)
© AP Photo / Jens MeyerYaban arısı
Yaban arısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Jens Meyer
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Meksika’da yaban arılarının insanlara saldırması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Teapa şehrinde, yaban arısı sürüsü insanlara saldırdı. Bir ilkokulun da içinde bulunduğu bölgede yaşanan olayın ardından Teapa şehrinde acil durum ilan edildi.

Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, polis ve sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arı sürüsünün bölgeden uzaklaştırılması ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bölgede geniş çaplı çalışmalar başladı. Ekipler, arıları bölgeden uzaklaştırmak için böcek ilacı kullandı.


Arı sokması şikayetiyle Teapa şehrindeki çok sayıda sağlık merkezine başvuru yapıldı. Yaşlı 3 kişi birden fazla arı sokması şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Yaralılar arasındaki 1 kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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