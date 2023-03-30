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https://sputniknews.com.tr/20230330/kucukcekmecede-kediye-eziyet-ettigi-iddiasiyla-yargilanan-sanik-tahliye-edildi-1068969023.html
Küçükçekmece'de kediye eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi
Küçükçekmece'de kediye eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi
Küçükçekmece'de yaşadığı sitede, buranın sakinlerince beslenip bakılan kediye eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T18:11+0300
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türkiye
küçükçekmece
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hayvana şiddet
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Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aytuğ Koyuncu ile avukatı katıldı. İstanbul Barosu ve çeşitli hayvan hakları derneklerinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aytuğ Koyuncu, hayvanlara zarar veren bir insan olmadığını belirterek "Olay günü akşamüstü evime girmek istediğim esnada apartman girişinde bir kedi vardı. Kedi hem pisliğini apartman girişine yapmış hem de mamaları her yere dağılmıştı. Uzaklaştırmak istedim. Kapıyı açtım, bir ayağımla kapıyı tuttum, bir ayağımla da kediyi çıkarmaya çalıştım. Kesinlikle kediye eziyet etme gibi bir amacım yoktu. Kediye zarar verme kastıyla hareket etmedim. Ben de daha önce hayvan besledim. Sadece bu hayvanların aşısız ve sahipsiz olmasından dolayı sağlığı korumak adına yaşadığım yerde bulunmasını istemedim." ifadelerini kullandı.Kedilere çamaşır suyu verdiği iddiasının iftira olduğunu söyleyen Koyuncu, tutuklu kaldığı dönemde şirketinin faaliyetlerini yerine getiremediğini, mağdur olduğunu ve bu olanlardan dolayı pişmanlık yaşadığını kaydetti.Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesini talep etti.Mahkeme, tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.Sanığın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanmasını karara bağlayan mahkeme, duruşmayı erteledi. İddianamedenKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aytuğ Koyuncu'nun 5 Ocak'ta oturduğu siteye giriş yaparken site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye önce tekme, sonrasında elinde bulunan cisimle yumruk atar gibi defalarca vurduğu belirtiliyor.İddianamede, sanığın "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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küçükçekmece, kedi, hayvana şiddet, hayvana işkence
küçükçekmece, kedi, hayvana şiddet, hayvana işkence

Küçükçekmece'de kediye eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanık tahliye edildi

18:11 30.03.2023 (güncellendi: 18:12 30.03.2023)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© İHA
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Küçükçekmece'de yaşadığı sitede, buranın sakinlerince beslenip bakılan kediye eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.
Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aytuğ Koyuncu ile avukatı katıldı. İstanbul Barosu ve çeşitli hayvan hakları derneklerinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aytuğ Koyuncu, hayvanlara zarar veren bir insan olmadığını belirterek "Olay günü akşamüstü evime girmek istediğim esnada apartman girişinde bir kedi vardı. Kedi hem pisliğini apartman girişine yapmış hem de mamaları her yere dağılmıştı. Uzaklaştırmak istedim. Kapıyı açtım, bir ayağımla kapıyı tuttum, bir ayağımla da kediyi çıkarmaya çalıştım. Kesinlikle kediye eziyet etme gibi bir amacım yoktu. Kediye zarar verme kastıyla hareket etmedim. Ben de daha önce hayvan besledim. Sadece bu hayvanların aşısız ve sahipsiz olmasından dolayı sağlığı korumak adına yaşadığım yerde bulunmasını istemedim." ifadelerini kullandı.
Kedilere çamaşır suyu verdiği iddiasının iftira olduğunu söyleyen Koyuncu, tutuklu kaldığı dönemde şirketinin faaliyetlerini yerine getiremediğini, mağdur olduğunu ve bu olanlardan dolayı pişmanlık yaşadığını kaydetti.
Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesini talep etti.
Mahkeme, tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.
Sanığın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanmasını karara bağlayan mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aytuğ Koyuncu'nun 5 Ocak'ta oturduğu siteye giriş yaparken site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye önce tekme, sonrasında elinde bulunan cisimle yumruk atar gibi defalarca vurduğu belirtiliyor.
İddianamede, sanığın "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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