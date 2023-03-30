https://sputniknews.com.tr/20230330/kremlin-putinin-akkuyu-santralinin-acilisi-icin-turkiyeye-gidip-gitmeyecegine-karar-vermedik---1068951289.html

Kremlin: Putin’in Akkuyu santralinin açılışı için Türkiye’ye gidip gitmeyeceğine karar vermedik

Kremlin: Putin’in Akkuyu santralinin açılışı için Türkiye’ye gidip gitmeyeceğine karar vermedik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin nisan ayı sonundaki açılışı için Türkiye’ye gidip... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T13:46+0300

2023-03-30T13:46+0300

2023-03-30T13:51+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

akkuyu

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılış töreni için nisan ayı sonunda Mersin’e gidip gitmeyeceğinin sorulması üstüne, “Kesin bir karar henüz alınmadı. Sadece şunu söyleyebilirim: nisan sonunda gerçekleştirilecek törende Rusya tarafı bir şekilde muhakkak temsil edilecek” dedi. Erdoğan dün katıldığı televizyon programında Rusya Devlet Başkanı’nın ya törene geleceğini ya da video-konferans yöntemi ile seremonide yer alacağını belirtmişti.Kremlin Sözcüsü, Akkuyu santraline ilişkin ayrıca, “Türkiye ile ikili ilişkilerimiz açısından çok önemli bir proje” değerlendirmesini yaptı: “Akkuyu, genel anlamda da Türkiye’de nükleer enerjinin gelişimi bakımından çok önemli. Ülkenin gelişiminde de çok önemli bir kilometre taşı.” Akkuyu nükleer güç santrali projesini Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom yürütüyor.

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