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11:15
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13:30
3 dk
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Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
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ANKARA FARKI
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/kilicdaroglundan-siginmaci-haberine-yanit-once-turkiye-1068979074.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' haberine yanıt: Önce Türkiye
Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' haberine yanıt: Önce Türkiye
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli bir haber sitesinin, "Muhalefet seçimi... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T23:54+0300
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
muhalefet
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Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews adlı Avrupa merkezli haber sitesinin Türkiye'deki mültecileri konu alan haberine cevap verdi."Türkiye'deki seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye ve AB'nin imzaladığı mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlığı taşıyan habere Twitter hesabından cevap veren Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" açıklamasını yaptı.
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kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, muhalefet
kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, muhalefet

Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' haberine yanıt: Önce Türkiye

23:54 30.03.2023 (güncellendi: 23:59 30.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli bir haber sitesinin, "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB ile mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberini alıntılayarak, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" yanıtını verdi.
Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews adlı Avrupa merkezli haber sitesinin Türkiye'deki mültecileri konu alan haberine cevap verdi.
"Türkiye'deki seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye ve AB'nin imzaladığı mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlığı taşıyan habere Twitter hesabından cevap veren Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" açıklamasını yaptı.
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