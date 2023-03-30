Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' haberine yanıt: Önce Türkiye
23:54 30.03.2023 (güncellendi: 23:59 30.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli bir haber sitesinin, "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB ile mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberini alıntılayarak, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" yanıtını verdi.
Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews adlı Avrupa merkezli haber sitesinin Türkiye'deki mültecileri konu alan haberine cevap verdi.
"Türkiye'deki seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye ve AB'nin imzaladığı mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlığı taşıyan habere Twitter hesabından cevap veren Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" açıklamasını yaptı.
I've been very clear about this issue from the beginning. 🇹🇷 first. https://t.co/r8erQZjQDI— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 30, 2023