https://sputniknews.com.tr/20230330/japonyada-aktif-yanardag-fujinin-patlamasi-halinde-halktan-yuruyerek-kacmalari-istenecek-1068935110.html

Japonya'da aktif yanardağ Fuji'nin patlaması halinde halktan yürüyerek kaçmaları istenecek

Japonya'da aktif yanardağ Fuji'nin patlaması halinde halktan yürüyerek kaçmaları istenecek

Japonya'da aktif yanardağ Fuji'nin (Fuji-san) patlaması halinde, halkın taşıtlar yerine yürüyerek tahliye edilmesi çağrısı yapılacak. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T08:45+0300

2023-03-30T08:45+0300

2023-03-30T08:45+0300

dünya

japonya

yanardağ

tahliye

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Merkezi hükümet ile 3 çevre eyaletin yetkililerinin yer aldığı Afet İdare Konseyi, Fuji-san'ın patlaması durumunda çevre bölgelerin tahliye planını güncelledi.Son 9 yıldır ilk kez güncellenen plana göre, olası bir patlama halinde halktan, önceki planda yer alanın aksine taşıtlar yerine yürüyerek bölgeden ayrılmaları istenecek.Bu doğrultuda lavların ilk 24 saatte ulaşacağı tahmin edilen bölgelerde yaşayan halk, trafik sıkışıklığının engellenmesi amacıyla bölgeden yaya ayrılacak.Güncel plana göre, olası patlama öncesi gönüllü tahliye çağrılarının yapıldığı dönemde ise otomobiller dahil şahsi araçlar kullanılabilecek.Afet İdare Konseyi açıklamasında, "Güvenli tahliyeye öncelik verirken, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde sürekliliği de önemsiyoruz." ifadesi kullanıldı.Etekleri Yamanaşi, Şizuoka ve Kanagawa eyaletlerine uzanan ve 3 bin 776 metre yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek noktası Fuji-san, Tokyo'nun 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.Aktif yanardağ olarak bilinen Fuji-san'ın, en son patladığı 1707'de lav püskürmesinin 16 gün sürdüğü ve bugün Tokyo'nun konumlandığı bölgelerde 4 santimetre volkanik kül tabakası bıraktığı biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230106/hawaiideki-kilauea-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-1065455393.html

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