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İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak
İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak
İsviçre’nin Zürih kentinde 18 Nisan’da açık artırmaya çıkarılacak dev bir T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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dinozor, isviçre, iskelet, açık artırma, fotoğraf, фото
dinozor, isviçre, iskelet, açık artırma, fotoğraf, фото

İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak

14:50 30.03.2023
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İsviçre’nin Zürih kentinde 18 Nisan’da açık artırmaya çıkarılacak dev bir T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında alıcı bulması bekleniyor.
© İHAABD'den 9 büyük sandıkla İsviçre’nin Zürih kentine getirilen 'Trinity' adlı dinozor iskeleti, Tonhalle Zürich Konser Salonu’nda sergilenmeye başlandı.
İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
ABD'den 9 büyük sandıkla İsviçre’nin Zürih kentine getirilen 'Trinity' adlı dinozor iskeleti, Tonhalle Zürich Konser Salonu’nda sergilenmeye başlandı.
© İHA3.9 metre uzunluğundaki iskelet, kırmızı halının üzerine kurularak halkın ziyaretine açıldı.
İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
3.9 metre uzunluğundaki iskelet, kırmızı halının üzerine kurularak halkın ziyaretine açıldı.
© İHASatışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor" ifadelerini kullandı. Kemiklerin 67 milyon yıllık olduğu belirtiliyor.
İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Satışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor" ifadelerini kullandı. Kemiklerin 67 milyon yıllık olduğu belirtiliyor.
© İHA18 Nisan’da Koller müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak dev dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
18 Nisan’da Koller müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak dev dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
© İHADinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor.
İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Dinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor.
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