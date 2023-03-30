İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak

© İHAABD'den 9 büyük sandıkla İsviçre’nin Zürih kentine getirilen 'Trinity' adlı dinozor iskeleti, Tonhalle Zürich Konser Salonu’nda sergilenmeye başlandı.
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© İHA
ABD'den 9 büyük sandıkla İsviçre’nin Zürih kentine getirilen 'Trinity' adlı dinozor iskeleti, Tonhalle Zürich Konser Salonu’nda sergilenmeye başlandı.
© İHA3.9 metre uzunluğundaki iskelet, kırmızı halının üzerine kurularak halkın ziyaretine açıldı.
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© İHA
3.9 metre uzunluğundaki iskelet, kırmızı halının üzerine kurularak halkın ziyaretine açıldı.
© İHASatışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor" ifadelerini kullandı. Kemiklerin 67 milyon yıllık olduğu belirtiliyor.
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© İHA
Satışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor" ifadelerini kullandı. Kemiklerin 67 milyon yıllık olduğu belirtiliyor.
© İHA18 Nisan’da Koller müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak dev dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
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© İHA
18 Nisan’da Koller müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak dev dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
© İHADinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor.
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© İHA
Dinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor.