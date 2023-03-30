https://sputniknews.com.tr/20230330/istanbulun-2-ilcesinde-kesinti-5-saat-su-verilmeyecek-1068938082.html
İstanbul'un 2 ilçesinde kesinti: 5 saat su verilmeyecek
İstanbul'un 2 ilçesinde kesinti: 5 saat su verilmeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T10:24+0300
2023-03-30T10:24+0300
2023-03-30T10:24+0300
yaşam
türkiye
su kesintisi
istanbul
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İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.Ataşehir ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi'nde yaşanacak olan çalışma nedeniyle, 5 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Sabah 08.54'de kesilen suyun öğlen saat 14.00'da geleceği tahmin ediliyor.Beykoz'daki Görele Mahallesi'ne ise 09:17 itibarıyla su verilemiyor. İlçeye suyun tahminen saat 13:00 itibarıyla verilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230327/iski-istanbul-barajlarinin-doluluk-oranini-paylasti-1068793479.html
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türkiye, su kesintisi, istanbul
türkiye, su kesintisi, istanbul
İstanbul'un 2 ilçesinde kesinti: 5 saat su verilmeyecek
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
Ataşehir ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi'nde yaşanacak olan çalışma nedeniyle, 5 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Sabah 08.54'de kesilen suyun öğlen saat 14.00'da geleceği tahmin ediliyor.
Beykoz'daki Görele Mahallesi'ne ise 09:17 itibarıyla su verilemiyor. İlçeye suyun tahminen saat 13:00 itibarıyla verilmesi bekleniyor.