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İstanbul'un 2 ilçesinde kesinti: 5 saat su verilmeyecek
İstanbul'un 2 ilçesinde kesinti: 5 saat su verilmeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T10:24+0300
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su kesintisi
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İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.Ataşehir ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi'nde yaşanacak olan çalışma nedeniyle, 5 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Sabah 08.54'de kesilen suyun öğlen saat 14.00'da geleceği tahmin ediliyor.Beykoz'daki Görele Mahallesi'ne ise 09:17 itibarıyla su verilemiyor. İlçeye suyun tahminen saat 13:00 itibarıyla verilmesi bekleniyor.
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türkiye, su kesintisi, istanbul
türkiye, su kesintisi, istanbul

İstanbul'un 2 ilçesinde kesinti: 5 saat su verilmeyecek

10:24 30.03.2023
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Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
Ataşehir ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi'nde yaşanacak olan çalışma nedeniyle, 5 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Sabah 08.54'de kesilen suyun öğlen saat 14.00'da geleceği tahmin ediliyor.
Beykoz'daki Görele Mahallesi'ne ise 09:17 itibarıyla su verilemiyor. İlçeye suyun tahminen saat 13:00 itibarıyla verilmesi bekleniyor.
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