https://sputniknews.com.tr/20230330/iskur-isbasi-egitim-ogrencilerine-odeme-miktarini-artirdi-1068970783.html
İŞKUR, işbaşı eğitim öğrencilerine ödeme miktarını artırdı
İŞKUR, işbaşı eğitim öğrencilerine ödeme miktarını artırdı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T18:54+0300
2023-03-30T18:54+0300
2023-03-30T18:54+0300
türkiye
işkur
ödeme
öğrenci
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
işsizlik
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İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak. Kursiyerin öğrenci olması durumunda kursiyere günlük 245,38 TL, işsizlik ödeneği alması durumunda günlük 163,60 TL ödeme yapılıyordu.
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işkur, ödeme, öğrenci, sosyal güvenlik kurumu (sgk), işsizlik
işkur, ödeme, öğrenci, sosyal güvenlik kurumu (sgk), işsizlik
İŞKUR, işbaşı eğitim öğrencilerine ödeme miktarını artırdı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi 245 liradan 327 liraya yükseltti.
İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.
Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.
Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak. Kursiyerin öğrenci olması durumunda kursiyere günlük 245,38 TL, işsizlik ödeneği alması durumunda günlük 163,60 TL ödeme yapılıyordu.