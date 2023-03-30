https://sputniknews.com.tr/20230330/iskur-isbasi-egitim-ogrencilerine-odeme-miktarini-artirdi-1068970783.html

İŞKUR, işbaşı eğitim öğrencilerine ödeme miktarını artırdı

İŞKUR, işbaşı eğitim öğrencilerine ödeme miktarını artırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T18:54+0300

2023-03-30T18:54+0300

2023-03-30T18:54+0300

türkiye

işkur

ödeme

öğrenci

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

işsizlik

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İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak. Kursiyerin öğrenci olması durumunda kursiyere günlük 245,38 TL, işsizlik ödeneği alması durumunda günlük 163,60 TL ödeme yapılıyordu.

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işkur, ödeme, öğrenci, sosyal güvenlik kurumu (sgk), işsizlik