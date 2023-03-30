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Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama
Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama
Mavi-siyahlı ekip Inter, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ile yaptığı mücadelede sakatlanan Çalhanoğlu’nu sağlık kontrolünden... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T17:09+0300
2023-03-30T17:10+0300
spor
inter
hakan çalhanoğlu
sakatlık
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun bu sabah Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü’nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, milli oyuncunun sağ uyluk adduktör kas lifinde gerilme olduğu ifade edildi.Çalhanoğlu'nun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu'nun sakatlığı dolayısıyla en az 20 gün sahalardan uzak kalacağını ve Inter'in bu dönemde oynayacağı 5 maçta forma giyemeyeceğini yazdı.29 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Inter formasını 36 maçta giydi 3 gol attı, 6 da asist yaptı.Hakan Çalhanoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu müsabakasında 28 Mart’ta Bursa’da Hırvatistan ile oynanan maçın 38.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230223/porto-karsisinda-macin-adami-secilen-hakan-calhanoglu-odulunu-depremzedelere-bagisladi-1067404252.html
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inter, hakan çalhanoğlu, sakatlık
inter, hakan çalhanoğlu, sakatlık

Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama

17:09 30.03.2023 (güncellendi: 17:10 30.03.2023)
© AAHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Mavi-siyahlı ekip Inter, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ile yaptığı mücadelede sakatlanan Çalhanoğlu’nu sağlık kontrolünden geçirdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun bu sabah Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü’nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, milli oyuncunun sağ uyluk adduktör kas lifinde gerilme olduğu ifade edildi.
Çalhanoğlu'nun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.
La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu'nun sakatlığı dolayısıyla en az 20 gün sahalardan uzak kalacağını ve Inter'in bu dönemde oynayacağı 5 maçta forma giyemeyeceğini yazdı.
29 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Inter formasını 36 maçta giydi 3 gol attı, 6 da asist yaptı.
Hakan Çalhanoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu müsabakasında 28 Mart’ta Bursa’da Hırvatistan ile oynanan maçın 38.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
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23 Şubat, 06:42
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