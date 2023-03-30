https://sputniknews.com.tr/20230330/icisleri-bakani-soylu-hatayda-yikim-ve-enkazlarin-kaldirilmasi-sureci-hizla-ilerliyor-1068930881.html
İçişleri Bakanı Soylu: Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor
İçişleri Bakanı Soylu: Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması sürecinin hızla ilerlediğini duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T02:22+0300
2023-03-30T02:22+0300
2023-03-30T02:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
deprem
hatay
yıkım
enkaz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da, Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık ve ilçelerdeki koordinatör valilerimizin koordinasyonunda yürüyen yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor. 2 bin 30 kamyon, 2 bin 976 iş makinası, günde 11 bin 200, bugüne kadar 212 bin kamyon seferi... Kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör, herkesten Allah razı olsun. Gece gündüz çalışılıyor" ifadesini kullandı.Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgede yürütülen yıkım ve enkazların kaldırılması çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230329/enkaz-altindan-cikarilan-35-cocugun-kimligi-tespit-edilmedi-1068926709.html
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süleyman soylu, deprem, hatay, yıkım, enkaz
süleyman soylu, deprem, hatay, yıkım, enkaz
İçişleri Bakanı Soylu: Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yıkım ve enkazların kaldırılması sürecinin hızla ilerlediğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da, Edirne Valimiz Kürşat Kırbıyık ve ilçelerdeki koordinatör valilerimizin koordinasyonunda yürüyen yıkım ve enkazların kaldırılması süreci hızla ilerliyor. 2 bin 30 kamyon, 2 bin 976 iş makinası, günde 11 bin 200, bugüne kadar 212 bin kamyon seferi... Kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör, herkesten Allah razı olsun. Gece gündüz çalışılıyor" ifadesini kullandı.
Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgede yürütülen yıkım ve enkazların kaldırılması çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.