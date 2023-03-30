Hamam böceği üretip satıyor: 'İş görüşmesinde böceği eline alan 'Yapamam' diyerek kaçıyor'

© İHA 10 binin üzerinde hamam böceği üreten Selami Gökgöl, “Farklı türlerde 6-7 çeşit bulunuyor. Amerikan, Tartara, Türkmen, Madagaskar, turuncu kafa dediğimiz hamam böcekleri türlerimiz var. Talebe göre hayvanat bahçelerine, evlerinde belli başlı hayvan besleyen kişilere veriyoruz. ‘Hamam böceğinde para varmış, biz de bu işi yapalım' denildiği takdirde gözlerinde bu işi çok büyütmesinler. Öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil. Fiyatları ürüne göre değişiyor. Burada 1 TL’ye satılan ürün de var, 30 TL’ye de giden ürün de var. Bu hayvanın doğurganlık oranı ve yetişme süresi ile bağlantılıdır. Örneğin Madagaskar’ın yetişkin boya gelmesi 1 yıldır” diye konuştu.