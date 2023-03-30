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Hamam böceği üretip satıyor: 'İş görüşmesinde böceği eline alan 'Yapamam' diyerek kaçıyor'
Hamam böceği üretip satıyor: 'İş görüşmesinde böceği eline alan 'Yapamam' diyerek kaçıyor'
Antalya’da girişimci Gökgöl, ev kadınlarının korkulu rüyası haline gelen hamam böceklerini gelir kapısı haline getirdi. 10 metrekare alanda 10 bin adet... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, hamam böceği, yem, antalya, фото
fotoğraf, hamam böceği, yem, antalya, фото

Hamam böceği üretip satıyor: 'İş görüşmesinde böceği eline alan 'Yapamam' diyerek kaçıyor'

13:24 30.03.2023
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Antalya’da girişimci Gökgöl, ev kadınlarının korkulu rüyası haline gelen hamam böceklerini gelir kapısı haline getirdi. 10 metrekare alanda 10 bin adet üretilen böcekler, birçok ilden alıcı buluyor. Gökgöl, “Telefonda iş arayan kişiye durumu anlatıyorum ‘Sorun değil’ diyor, sonra gelip eline hamam böceğini alan 'Yapamam’ deyip gidiyor” dedi.
© İHARehberlik mesleğini bırakıp, iç piyasadaki ihtiyaç istikametinde canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 19 yıldır Aksu’nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki çiftliğinde çeşitli türlerde çekirge ve hamam böceği üretiyor. Gökgöl, 10 metrekare alanda ev kadınlarının adeta korkulu rüyası haline gelen 10 bin hamam böceğini üretiyor.
Yem ihtiyacından hamam böceği üretmeye başladı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Rehberlik mesleğini bırakıp, iç piyasadaki ihtiyaç istikametinde canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 19 yıldır Aksu’nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki çiftliğinde çeşitli türlerde çekirge ve hamam böceği üretiyor. Gökgöl, 10 metrekare alanda ev kadınlarının adeta korkulu rüyası haline gelen 10 bin hamam böceğini üretiyor.
© İHAÜretilen hamam böcekleri çeşitli illerde hayvanat bahçelerine ve inceleme alanında kullanılmak üzere üniversitelere gönderiliyor. Hamam böceklerinin ücreti ise türüne göre 1 TL ile 30 TL arasında değişiyor.
Yem ihtiyacından hamam böceği üretmeye başladı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Üretilen hamam böcekleri çeşitli illerde hayvanat bahçelerine ve inceleme alanında kullanılmak üzere üniversitelere gönderiliyor. Hamam böceklerinin ücreti ise türüne göre 1 TL ile 30 TL arasında değişiyor.
© İHA10 binin üzerinde hamam böceği üreten Selami Gökgöl, “Farklı türlerde 6-7 çeşit bulunuyor. Amerikan, Tartara, Türkmen, Madagaskar, turuncu kafa dediğimiz hamam böcekleri türlerimiz var. Talebe göre hayvanat bahçelerine, evlerinde belli başlı hayvan besleyen kişilere veriyoruz. ‘Hamam böceğinde para varmış, biz de bu işi yapalım' denildiği takdirde gözlerinde bu işi çok büyütmesinler. Öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil. Fiyatları ürüne göre değişiyor. Burada 1 TL’ye satılan ürün de var, 30 TL’ye de giden ürün de var. Bu hayvanın doğurganlık oranı ve yetişme süresi ile bağlantılıdır. Örneğin Madagaskar’ın yetişkin boya gelmesi 1 yıldır” diye konuştu.
Yem ihtiyacından hamam böceği üretmeye başladı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
10 binin üzerinde hamam böceği üreten Selami Gökgöl, “Farklı türlerde 6-7 çeşit bulunuyor. Amerikan, Tartara, Türkmen, Madagaskar, turuncu kafa dediğimiz hamam böcekleri türlerimiz var. Talebe göre hayvanat bahçelerine, evlerinde belli başlı hayvan besleyen kişilere veriyoruz. ‘Hamam böceğinde para varmış, biz de bu işi yapalım' denildiği takdirde gözlerinde bu işi çok büyütmesinler. Öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil. Fiyatları ürüne göre değişiyor. Burada 1 TL’ye satılan ürün de var, 30 TL’ye de giden ürün de var. Bu hayvanın doğurganlık oranı ve yetişme süresi ile bağlantılıdır. Örneğin Madagaskar’ın yetişkin boya gelmesi 1 yıldır” diye konuştu.
© İHAHiçbir şekilde hamam böceklerinden korkmadığını belirten Gökgöl, “Çocukluğumdan beri böceklerle iç içeyim. Eşim ilk zamanlar bu işe sıcak bakmazdı, o da alıştı. Artık o da bana yardımcı oluyor. Genelde kadınların hoşlanmadığı doğrudur. Kadınların yanında erkekler de bu işi yapmak istemiyor. Bir eleman alıyoruz, işe başladıktan bir gün sonra ‘Ağabey burası bana göre değil’ deyip bırakıp gidiyor. Telefonda iş arayan kişiye durumu anlatıyorum ‘Sorun değil’ diyor, sonra gelip eline hamam böceğini alan ‘Ben bu işi yapamam’ deyip gidiyor” açıklamasında bulundu.
Yem ihtiyacından hamam böceği üretmeye başladı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Hiçbir şekilde hamam böceklerinden korkmadığını belirten Gökgöl, “Çocukluğumdan beri böceklerle iç içeyim. Eşim ilk zamanlar bu işe sıcak bakmazdı, o da alıştı. Artık o da bana yardımcı oluyor. Genelde kadınların hoşlanmadığı doğrudur. Kadınların yanında erkekler de bu işi yapmak istemiyor. Bir eleman alıyoruz, işe başladıktan bir gün sonra ‘Ağabey burası bana göre değil’ deyip bırakıp gidiyor. Telefonda iş arayan kişiye durumu anlatıyorum ‘Sorun değil’ diyor, sonra gelip eline hamam böceğini alan ‘Ben bu işi yapamam’ deyip gidiyor” açıklamasında bulundu.
© İHASiparişleri değerlendiren Gökgöl, “Biz daha çok hayvanat bahçelerine veriyoruz. Vermiş olduğumuz ürünler genel anlamda sadece burada hamam böceği değil, kurt ve çekirgelerimiz de var. Kurumlara ve üniversitelere de gönderiyoruz. Bilime önem veren birisi olduğum için üniversite çalışmalarına da destek veriyorum. Her hayvanın beslenmesi farklıdır. Biz beslerken bunlara dikkat ediyoruz, sıcaklık değerleri de önemlidir. Burada 15 dereceden 50 dereceye kadar ısı ihtiyacı olan canlılarımız var. Mesela çekirgelerin doğurganlığını artırabilmemiz için 50 derece sıcaklığı bulmamız gerekir” sözlerine yer verdi.
Yem ihtiyacından hamam böceği üretmeye başladı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Siparişleri değerlendiren Gökgöl, “Biz daha çok hayvanat bahçelerine veriyoruz. Vermiş olduğumuz ürünler genel anlamda sadece burada hamam böceği değil, kurt ve çekirgelerimiz de var. Kurumlara ve üniversitelere de gönderiyoruz. Bilime önem veren birisi olduğum için üniversite çalışmalarına da destek veriyorum. Her hayvanın beslenmesi farklıdır. Biz beslerken bunlara dikkat ediyoruz, sıcaklık değerleri de önemlidir. Burada 15 dereceden 50 dereceye kadar ısı ihtiyacı olan canlılarımız var. Mesela çekirgelerin doğurganlığını artırabilmemiz için 50 derece sıcaklığı bulmamız gerekir” sözlerine yer verdi.
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