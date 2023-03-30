https://sputniknews.com.tr/20230330/gaziosmanpasada-esnaf-lokantasina-silahli-saldiri-2-yarali-1068974844.html

Gaziosmanpaşa’da esnaf lokantasına silahlı saldırı: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da esnaf lokantasına silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da esnaf lokantasında çalışanlarla tartıştıktan sonra ayrılan şahıs, bir süre sonra geri dönerek iş yerine ateş açtı. Yüzü kasklı... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T21:12+0300

2023-03-30T21:12+0300

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türkiye

istanbul

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lokanta

saldırı

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İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, esnaf lokantasına gelen bir kişi ile çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.İHA’nın haberine göre tartışmanın ardından dükkandan ayrılan şahıs, 1 saat sonra motosikletle başında kaskla tekrar lokanta önüne gelerek iş yerine ateş açtı.Lokantaya 6-7 el kurşun sıkan kasklı saldırgan hızla uzaklaştı. Saldırıda içeride bulunan 1 kişi omzuna isabet eden mermi, başka bir kişi ise kırılan camların vücuduna isabet etmesiyle yaralandı. Olaya tanık olanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.Lokantanın ortağı Ufuk Aydın, “Bir saat önce gelmişler kavga etmişler burada, mevzusunu tam olarak bilmiyorum. Bir saat sonra gelip kurşunlamışlar. Herhalde müşterilerden birisi. Dışarıdan kavga etmişler” şeklinde konuştu.Ayakkabı firmasında çalışan Bilal Karadeniz, “Gördüğümüze göre motorlu tek kişiydi. Başında kask vardı. 6-7 el sıktı gitti. İçeriden 2 yaralı çıktı, gördüğümüze göre biri omzundan mermi yemişti. Diğerine de cam sekmişti. Söylenene göre 1 saat önce kavga olmuş. Nedeni o dediler” dedi.Öte yandan şüphelinin olay yerine gelmesi ve saldırıdan sonra kaçması kameraya yansıdı.

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istanbul, gaziosmanpaşa, lokanta, saldırı