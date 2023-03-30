https://sputniknews.com.tr/20230330/fsb-abdli-bir-wall-street-journal-muhabiri-casusluk-suphesiyle-gozaltina-alindi-1068944213.html
FSB: ABD’li Wall Street Journal muhabiri casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
FSB: ABD’li Wall Street Journal muhabiri casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), ABD vatandaşı olan bir Wall Street Journal çalışanını casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T11:54+0300
2023-03-30T11:54+0300
2023-03-30T12:05+0300
dünya
rusya
wsj
wall street journal (wsj)
casusluk
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
gözaltı
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FSB’den yapılan açıklamada, “Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Moskova bürosunda çalışmakta olan ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç’in yasadışı faaliyetleri, Amerikan hükümeti için casusluk yaptığı şüphesiyle durdurulmuştur” denildi.FSB yetkilileri, WSJ muhabiri Gerşkoviç’in, ‘ABD tarafının direktiflerini yerine getirerek bir Rus savunma sanayii şirketinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler toplamaya çalıştığının belirlendiğini’ kaydetti.WSJ muhabirinin, söz konusu gizli bilgileri elde etmeye çalıştığı sırada Yekaterinburg’da yakalandığı belirtildi.Hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun casuslukla ilgili 267. maddesi üstünden dava açıldığı belirtilen ABD vatandaşı muhabir, suçlu bulunması hâlinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.Fransız AFP haber ajansı, WSJ için çalışmaya başlamadan önce Gerşkoviç’in AFP’nin Moskova bürosunda çalıştığını yazıyor. 31 yaşındaki Gerşkoviç’in daha önce de The Moscow Times gazetesi için muhabirlik yaptığı belirtiliyor. ABD vatandaşı olan Gerşkoviç’in ailesinin kökleriyse SSCB’ye dayanıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, wsj, wall street journal (wsj), casusluk, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), gözaltı
rusya, wsj, wall street journal (wsj), casusluk, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), gözaltı
FSB: ABD’li Wall Street Journal muhabiri casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
11:54 30.03.2023 (güncellendi: 12:05 30.03.2023) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), ABD vatandaşı olan bir Wall Street Journal çalışanını casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına aldığı belirtildi.
FSB’den yapılan açıklamada, “Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Moskova bürosunda çalışmakta olan ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç’in yasadışı faaliyetleri, Amerikan hükümeti için casusluk yaptığı şüphesiyle durdurulmuştur” denildi.
FSB yetkilileri, WSJ muhabiri Gerşkoviç’in, ‘ABD tarafının direktiflerini yerine getirerek bir Rus savunma sanayii şirketinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler toplamaya çalıştığının belirlendiğini’ kaydetti.
WSJ muhabirinin, söz konusu gizli bilgileri elde etmeye çalıştığı sırada Yekaterinburg’da yakalandığı belirtildi.
Hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun casuslukla ilgili 267. maddesi üstünden dava açıldığı belirtilen ABD vatandaşı muhabir, suçlu bulunması hâlinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Fransız AFP haber ajansı, WSJ için çalışmaya başlamadan önce Gerşkoviç’in AFP’nin Moskova bürosunda çalıştığını yazıyor. 31 yaşındaki Gerşkoviç’in daha önce de The Moscow Times gazetesi için muhabirlik yaptığı belirtiliyor. ABD vatandaşı olan Gerşkoviç’in ailesinin kökleriyse SSCB’ye dayanıyor.