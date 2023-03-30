https://sputniknews.com.tr/20230330/fsb-abdli-bir-wall-street-journal-muhabiri-casusluk-suphesiyle-gozaltina-alindi-1068944213.html

FSB: ABD’li Wall Street Journal muhabiri casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

FSB: ABD’li Wall Street Journal muhabiri casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), ABD vatandaşı olan bir Wall Street Journal çalışanını casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T11:54+0300

2023-03-30T11:54+0300

2023-03-30T12:05+0300

dünya

rusya

wsj

wall street journal (wsj)

casusluk

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102597/59/1025975953_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_c7088033b87eb6f792af74d1464ff9a1.jpg

FSB’den yapılan açıklamada, “Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Moskova bürosunda çalışmakta olan ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç’in yasadışı faaliyetleri, Amerikan hükümeti için casusluk yaptığı şüphesiyle durdurulmuştur” denildi.FSB yetkilileri, WSJ muhabiri Gerşkoviç’in, ‘ABD tarafının direktiflerini yerine getirerek bir Rus savunma sanayii şirketinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler toplamaya çalıştığının belirlendiğini’ kaydetti.WSJ muhabirinin, söz konusu gizli bilgileri elde etmeye çalıştığı sırada Yekaterinburg’da yakalandığı belirtildi.Hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun casuslukla ilgili 267. maddesi üstünden dava açıldığı belirtilen ABD vatandaşı muhabir, suçlu bulunması hâlinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.Fransız AFP haber ajansı, WSJ için çalışmaya başlamadan önce Gerşkoviç’in AFP’nin Moskova bürosunda çalıştığını yazıyor. 31 yaşındaki Gerşkoviç’in daha önce de The Moscow Times gazetesi için muhabirlik yaptığı belirtiliyor. ABD vatandaşı olan Gerşkoviç’in ailesinin kökleriyse SSCB’ye dayanıyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, wsj, wall street journal (wsj), casusluk, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), gözaltı