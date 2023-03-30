‘Fransız halkı ve özellikle gençler Macron’un emeklilik yasasının hayatlarına etkisinin farkında’

“Bizimle kıyaslamak çok gerçekçi değil. Bizimle en son kendini kıyaslayan İsraillilerdi, onlar da Netanyahu’ya karşı ‘Türkiye’ye benzemek istemiyoruz’ diyordu ve haksız da değiller. Türkiye’nin gerisinde artık fazla bir ülke bulamıyorum. En fazla Afganistan olabilir. Bir Fransız neden kendini Türkiye ile kıyaslamak zorunda kalsın? Fransız, önceki seneleriyle, toplumsal ihtiyaçlarıyla kendini kıyaslar. Macron’un saati 2 bin euro dediler ama bir Fransız bu yasayla 700 euro kadar bir emekli maaşı alacak. Bir insanın üç aylık maaşıyla saat sahibi olmak utanç sebebidir. Fransız geleneklerinde bu güçlüdür çünkü Fransız devriminden beri gelen bir toplumsal sol kültürü vardır. Fransız medyasında da bizden çok farklı bir tablo görmüyoruz. Çizmek istedikleri temel proje şiddet dolu eylemler, ortalığı yakanlar üzerine kurulu. Oysa 16 yaşında, 20 ve 60 yaşında bir insan şunun farkında; bu yasa geçtikten sonra 44 yıl çalışmak zorunda kalacak, üç kuruş emekli maaşı alacak ve bunların hepsi insan hayatını zorlaştıran şeyler olacak. Bir yandan da Fransa sermaye sınıfının nasıl bir zenginliği olduğunu biliyor. Siyasetin toplumdan kaçırılması gibi bir durum söz konusu.”