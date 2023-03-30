https://sputniknews.com.tr/20230330/forbes-acikladi-jay-z-dunyanin-en-zengin-hip-hop-sanatcisi-1068944070.html

Forbes açıkladı: Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı

Forbes açıkladı: Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı

Forbes, ünlü rapçi Jay-Z'nin dünyanın en zengin hip hop sanatçısı olduğunu açıkladı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T11:57+0300

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yaşam

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Sahne adı Jay-Z olan ABD'li rapçi Shawn Corey Carter, Forbes tarafından dünyanın en zengin hip hop sanatçısı ilan edildi. ‘Holy Grail’, ‘Empire State Of Mind’ ve ‘Niggas in Paris’ gibi birçok hit parçaya imza atan rapçi 2.5 milyar dolarlık servetiyle hip hop dünyasının en zengin ismi.NTV’nin aktardığına göre, Forbes tarafından 2019 yılında ‘milyarder’ unvanı verilen Jay-Z, yeni bir albüm piyasaya sürmese bile büyük bir servetin sahibi. Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce ile evli olan rapçi, müzik kariyerinin dışında Armand de Brignac adında bir alkol şirketine sahip.Öte yandan rapçi, Roc Nation adlı ajansı sayesinde yeni yetenekleri keşfediyor ve onların temsilciliğini üstleniyor. Müzisyenin geniş sanat koleksiyonu da servetinin artmasında büyük bir rol oynuyor.

https://sputniknews.com.tr/20211104/jay-z-instagram-hesabini-actiktan-bir-gun-sonra-kapatti-1050483179.html

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