https://sputniknews.com.tr/20230330/forbes-acikladi-jay-z-dunyanin-en-zengin-hip-hop-sanatcisi-1068944070.html
Forbes açıkladı: Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı
Forbes açıkladı: Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı
Forbes, ünlü rapçi Jay-Z'nin dünyanın en zengin hip hop sanatçısı olduğunu açıkladı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T11:57+0300
2023-03-30T11:57+0300
2023-03-30T12:05+0300
forbes
yaşam
jay-z
zengin
grammy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/18/1051098568_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_0a875f5550b59ade4f7ffbcad32892f1.jpg
Sahne adı Jay-Z olan ABD'li rapçi Shawn Corey Carter, Forbes tarafından dünyanın en zengin hip hop sanatçısı ilan edildi. ‘Holy Grail’, ‘Empire State Of Mind’ ve ‘Niggas in Paris’ gibi birçok hit parçaya imza atan rapçi 2.5 milyar dolarlık servetiyle hip hop dünyasının en zengin ismi.NTV’nin aktardığına göre, Forbes tarafından 2019 yılında ‘milyarder’ unvanı verilen Jay-Z, yeni bir albüm piyasaya sürmese bile büyük bir servetin sahibi. Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce ile evli olan rapçi, müzik kariyerinin dışında Armand de Brignac adında bir alkol şirketine sahip.Öte yandan rapçi, Roc Nation adlı ajansı sayesinde yeni yetenekleri keşfediyor ve onların temsilciliğini üstleniyor. Müzisyenin geniş sanat koleksiyonu da servetinin artmasında büyük bir rol oynuyor.
https://sputniknews.com.tr/20211104/jay-z-instagram-hesabini-actiktan-bir-gun-sonra-kapatti-1050483179.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/18/1051098568_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_edf13dc3e7c88dd261ed226a288a3c83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
forbes, jay-z, zengin, grammy
forbes, jay-z, zengin, grammy
Forbes açıkladı: Jay-Z dünyanın en zengin hip hop sanatçısı
11:57 30.03.2023 (güncellendi: 12:05 30.03.2023) Abone ol
Forbes, ünlü rapçi Jay-Z'nin dünyanın en zengin hip hop sanatçısı olduğunu açıkladı.
Sahne adı Jay-Z olan ABD'li rapçi Shawn Corey Carter, Forbes tarafından dünyanın en zengin hip hop sanatçısı ilan edildi. ‘Holy Grail’, ‘Empire State Of Mind’ ve ‘Niggas in Paris’ gibi birçok hit parçaya imza atan rapçi 2.5 milyar dolarlık servetiyle hip hop dünyasının en zengin ismi.
NTV’nin aktardığına göre, Forbes tarafından 2019 yılında ‘milyarder’ unvanı verilen Jay-Z, yeni bir albüm piyasaya sürmese bile büyük bir servetin sahibi. Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce ile evli olan rapçi, müzik kariyerinin dışında Armand de Brignac adında bir alkol şirketine sahip.
Öte yandan rapçi, Roc Nation adlı ajansı sayesinde yeni yetenekleri keşfediyor ve onların temsilciliğini üstleniyor. Müzisyenin geniş sanat koleksiyonu da servetinin artmasında büyük bir rol oynuyor.