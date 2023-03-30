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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek
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Fırtına çöp konteynerini savurdu: 'Sanki otobüse binecek gibiydi'
Fırtına çöp konteynerini savurdu: 'Sanki otobüse binecek gibiydi'
Amasya’da şiddetli fırtınanın etkisiyle caddede gezintiye çıkan çöp konteyneri, çevredekiler tarafından durduruldu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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Amasya'da bir durağın kenarında duran çöp konteyneri fırtınanın etkisiyle yola doğru hareketlendi. O esnada bir süre önce yolcu indirmesi sonrasında yeniden hareketlenen halk otobüsünün peşinden sürüklendi. Bu durumu görenler devrilen çöp konteynerini kaldırıp kaldırımın kıyısına doğru çekti. Birkaç dakika sonra yine bir otobüs durağa geldi. Yolcuların inip binmeleri sonrasında harekete geçen otobüsün peşinden çöp konteyneri tekrar hareketlendi. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında önce yolun ortasına ardından karşıya geçti. Çevredekiler kazaya neden olmasından endişelendikleri çöp konteynerini tutup daha güvenli bir alana taşıdı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.'Sanki otobüse binecek gibiydi'Gezgin çöp konteynerini ilk yakalayan Beyzanur Köse, “Baktım ki çöp konteyneri gidiyor. Hemen tutup müdahale ettik. Ayağımla da sabitlemeye çalıştım. Ama sonra yeniden hareketlenmiş. Çok şaşırdım” dedi. Tekrar hareketlenen çöp konteynerini ikinci vakada tutan Koray Ergöz, araçlara ve insanlara zarar vermemesi için onu uzaklaştırdıklarını söyledi. O anları heyecanla izleyen Fatih Berberoğlu ise “Çöp konteynerinin otobüse binip hareket edebileceğini düşündük. Sanki otobüse binecek, bir yere gidecek gibiydi” diye konuştu.
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Fırtına çöp konteynerini savurdu: 'Sanki otobüse binecek gibiydi'
Fırtına çöp konteynerini savurdu: 'Sanki otobüse binecek gibiydi'
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Fırtına çöp konteynerini savurdu: 'Sanki otobüse binecek gibiydi'

12:31 30.03.2023 (güncellendi: 12:46 30.03.2023)
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Amasya’da şiddetli fırtınanın etkisiyle caddede gezintiye çıkan çöp konteyneri, çevredekiler tarafından durduruldu.
Amasya'da bir durağın kenarında duran çöp konteyneri fırtınanın etkisiyle yola doğru hareketlendi. O esnada bir süre önce yolcu indirmesi sonrasında yeniden hareketlenen halk otobüsünün peşinden sürüklendi. Bu durumu görenler devrilen çöp konteynerini kaldırıp kaldırımın kıyısına doğru çekti.
Birkaç dakika sonra yine bir otobüs durağa geldi. Yolcuların inip binmeleri sonrasında harekete geçen otobüsün peşinden çöp konteyneri tekrar hareketlendi. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında önce yolun ortasına ardından karşıya geçti. Çevredekiler kazaya neden olmasından endişelendikleri çöp konteynerini tutup daha güvenli bir alana taşıdı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

'Sanki otobüse binecek gibiydi'

Gezgin çöp konteynerini ilk yakalayan Beyzanur Köse, “Baktım ki çöp konteyneri gidiyor. Hemen tutup müdahale ettik. Ayağımla da sabitlemeye çalıştım. Ama sonra yeniden hareketlenmiş. Çok şaşırdım” dedi. Tekrar hareketlenen çöp konteynerini ikinci vakada tutan Koray Ergöz, araçlara ve insanlara zarar vermemesi için onu uzaklaştırdıklarını söyledi. O anları heyecanla izleyen Fatih Berberoğlu ise “Çöp konteynerinin otobüse binip hareket edebileceğini düşündük. Sanki otobüse binecek, bir yere gidecek gibiydi” diye konuştu.
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