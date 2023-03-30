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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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halil umut meler
beşiktaş
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TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır. Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.27. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:1 Nisan Cumartesi16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan2 Nisan Pazar13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler3 Nisan Pazartesi20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
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halil umut meler, beşiktaş, fenerbahçe

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

12:04 30.03.2023 (güncellendi: 12:22 30.03.2023)
© İHAHalil Umut Meler
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© İHA
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır. Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.
27. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
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