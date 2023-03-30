https://sputniknews.com.tr/20230330/fenerbahce-besiktas-derbisinin-hakemi-halil-umut-meler-oldu-1068944460.html

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T12:04+0300

2023-03-30T12:04+0300

2023-03-30T12:22+0300

spor

halil umut meler

beşiktaş

fenerbahçe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066527415_0:0:2463:1385_1920x0_80_0_0_bf0c550ddb75640d2794ec88ec6d1605.jpg

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır. Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.27. Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:1 Nisan Cumartesi16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan2 Nisan Pazar13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler3 Nisan Pazartesi20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halil umut meler, beşiktaş, fenerbahçe