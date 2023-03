https://sputniknews.com.tr/20230330/et-ve-sut-kurumu-taklitcilerine-ceza-1068972446.html

Et ve Süt Kurumu taklitçilerine ceza

Reklam Kurulu, ESK'nin itibarından haksız olarak yararlanan kasaplarla ilgili harekete geçti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, kendisini Et ve Süt Kurumu (ESK) gibi tanıtan kasap işletmelerine yönelik inceleme ve denetim başlattı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse Bakanlığa ulaşan başvurularda, bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il/ilçe adı" gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan ESK'nin, toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumunun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği bildirildi.Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, ESK'nin itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Bakanlıkça konuya ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında, ülkede muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğuna ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

