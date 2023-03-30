https://sputniknews.com.tr/20230330/et-ve-sut-kurumu-genel-mudur-vekili-cok-magaza-acmak-kulfetli-oluyor-1068942491.html

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili: Çok mağaza açmak külfetli oluyor

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili: Çok mağaza açmak külfetli oluyor

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, marketlerin önündeki kuyrukların azaltılması için daha fazla mağaza açılması önerisine, "Çok mağaza... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T11:29+0300

2023-03-30T11:29+0300

2023-03-30T11:29+0300

yaşam

et ve süt kurumu

et ve süt kurumu (esk)

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Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre TBMM'de Kamu İktisadı Kuruluşları (KİT) Komisyonu’nda, KİT’lerin açıkladığı raporlara CHP grubu tarafından yapılan itirazlar görüşüldü.ESK Genel Müdür Vekili Kayhan, mağazaların önündeki kuyruklarla ilgili çözüm arayışında olduklarını belirterek, “Çok mağaza açmak mali olarak daha külfetli oluyor, her bir mağazanın sabit gideri çok yüksek oluyor, sattığımız ürünle sabit gider dengeli olmuyor” dedi.Çözüm için Tarım Kredi Kooperatif Market zincirleriyle protokol yaptıklarını belirten Kayhan, kurum zararlarının büyük çoğunluğunun iktisadi faaliyetlerden ziyade piyasaya yapılan müdahalelerden kaynaklandığını dile getirdi.Kayhan, iddia edildiği gibi dış alımlardan kaynaklı kurumun hiçbir zaman zararı olmadığını, tam tersine dış alımlarda kurumun hep kâr ettiğini bildirdi. Yeni bir proje hazırladıklarını da dile getiren Kayhan, kurumun kendisine ait canlı çiftliği olması için proje oluşturduklarını söyledi.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk)