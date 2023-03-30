https://sputniknews.com.tr/20230330/et-ve-sut-kurumu-genel-mudur-vekili-cok-magaza-acmak-kulfetli-oluyor-1068942491.html
Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili: Çok mağaza açmak külfetli oluyor
Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili: Çok mağaza açmak külfetli oluyor
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, marketlerin önündeki kuyrukların azaltılması için daha fazla mağaza açılması önerisine, "Çok mağaza... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T11:29+0300
2023-03-30T11:29+0300
2023-03-30T11:29+0300
yaşam
et ve süt kurumu
et ve süt kurumu (esk)
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Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre TBMM'de Kamu İktisadı Kuruluşları (KİT) Komisyonu’nda, KİT’lerin açıkladığı raporlara CHP grubu tarafından yapılan itirazlar görüşüldü.ESK Genel Müdür Vekili Kayhan, mağazaların önündeki kuyruklarla ilgili çözüm arayışında olduklarını belirterek, “Çok mağaza açmak mali olarak daha külfetli oluyor, her bir mağazanın sabit gideri çok yüksek oluyor, sattığımız ürünle sabit gider dengeli olmuyor” dedi.Çözüm için Tarım Kredi Kooperatif Market zincirleriyle protokol yaptıklarını belirten Kayhan, kurum zararlarının büyük çoğunluğunun iktisadi faaliyetlerden ziyade piyasaya yapılan müdahalelerden kaynaklandığını dile getirdi.Kayhan, iddia edildiği gibi dış alımlardan kaynaklı kurumun hiçbir zaman zararı olmadığını, tam tersine dış alımlarda kurumun hep kâr ettiğini bildirdi. Yeni bir proje hazırladıklarını da dile getiren Kayhan, kurumun kendisine ait canlı çiftliği olması için proje oluşturduklarını söyledi.
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et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk)
et ve süt kurumu, et ve süt kurumu (esk)
Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Vekili: Çok mağaza açmak külfetli oluyor
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Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, marketlerin önündeki kuyrukların azaltılması için daha fazla mağaza açılması önerisine, "Çok mağaza açmak külfetli oluyor" yanıtını verdi.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine
göre TBMM'de Kamu İktisadı Kuruluşları (KİT) Komisyonu’nda, KİT’lerin açıkladığı raporlara CHP grubu tarafından yapılan itirazlar görüşüldü.
ESK Genel Müdür Vekili Kayhan, mağazaların önündeki kuyruklarla ilgili çözüm arayışında olduklarını belirterek, “Çok mağaza açmak mali olarak daha külfetli oluyor, her bir mağazanın sabit gideri çok yüksek oluyor, sattığımız ürünle sabit gider dengeli olmuyor” dedi.
Çözüm için Tarım Kredi Kooperatif Market zincirleriyle protokol yaptıklarını belirten Kayhan, kurum zararlarının büyük çoğunluğunun iktisadi faaliyetlerden ziyade piyasaya yapılan müdahalelerden kaynaklandığını dile getirdi.
Kayhan, iddia edildiği gibi dış alımlardan kaynaklı kurumun hiçbir zaman zararı olmadığını, tam tersine dış alımlarda kurumun hep kâr ettiğini bildirdi. Yeni bir proje hazırladıklarını da dile getiren Kayhan, kurumun kendisine ait canlı çiftliği olması için proje oluşturduklarını söyledi.