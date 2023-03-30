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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-italya-basbakani-conte-ukraynaya-silah-yardimini-elestirdi-1068928687.html
Eski İtalya Başbakanı Conte, Ukrayna’ya silah yardımını eleştirdi
Eski İtalya Başbakanı Conte, Ukrayna’ya silah yardımını eleştirdi
Eski İtalya Başbakanı Conte, İtalyan yönetiminin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi sağlama kararını sert dille eleştirdi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T00:48+0300
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italya
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yardım
askeri yardım
rusya
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İtalya’da muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi’nin lideri, eski Başbakan Giuseppe Conte, parlamentodaki konuşması sırasında, “Bu hükümet, NATO’dan yana taraf almaktan çok NATO’nun direktifleri karşısında yere düştü” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin sunumunu yapan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’ya seslenen Conte, “Tedirginiz. Çok farklı korumaya ihtiyaç duyan İtalyanlara yönelik Nottingham Şerifi oldunuz. Bakan Crosetto, bu kararname kapsamındaki silah tedarikinin savunma sistemimizin güvenlik seviyesini etkilemediğine ve silah stoklarımızın yeniden doldurulmaya gerektirmediğine inanmamızı istiyorsunuz. Fizyolojiden bahsettiniz. Bu askeri malzemelerin fizyolojik hiçbir yanı yok” dedi.Roma’nın zırhlı yelek, tabanca ve tüfek sevkiyatından zırhlı araç ve modern hava savunma füze sistemi Samp/T sevkiyatına başladığını söyleyen Conte, “Bu sevkiyatlar söz konusu olduğunda, eğer varsa, bu askeri tırmanışın sınırlarının ne olduğunu bize söyleyin. Bunu İtalyanlara açıklamalısınız. Bunu söylemek zorundasın çünkü İtalya’yı savaşa sürüklüyorsun” diye ekledi.Uzun zamandır, Ukrayna’ya silah sevkiyatına karşı çıkan Conte liderliğindeki Beş Yıldız Hareketi, Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-isvecin-natoya-katilim-sureci-ukraynadaki-harekattan-cok-once-basladi-1068927992.html
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ukrayna, italya, giuseppe conte, yardım, askeri yardım, rusya
ukrayna, italya, giuseppe conte, yardım, askeri yardım, rusya

Eski İtalya Başbakanı Conte, Ukrayna’ya silah yardımını eleştirdi

00:48 30.03.2023
© AFP 2023 / HANDOUTİtalya Başbakanı Giuseppe Conte
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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Eski İtalya Başbakanı Conte, İtalyan yönetiminin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi sağlama kararını sert dille eleştirdi.
İtalya’da muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi’nin lideri, eski Başbakan Giuseppe Conte, parlamentodaki konuşması sırasında, “Bu hükümet, NATO’dan yana taraf almaktan çok NATO’nun direktifleri karşısında yere düştü” ifadesini kullandı.
Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin sunumunu yapan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’ya seslenen Conte, “Tedirginiz. Çok farklı korumaya ihtiyaç duyan İtalyanlara yönelik Nottingham Şerifi oldunuz. Bakan Crosetto, bu kararname kapsamındaki silah tedarikinin savunma sistemimizin güvenlik seviyesini etkilemediğine ve silah stoklarımızın yeniden doldurulmaya gerektirmediğine inanmamızı istiyorsunuz. Fizyolojiden bahsettiniz. Bu askeri malzemelerin fizyolojik hiçbir yanı yok” dedi.
Roma’nın zırhlı yelek, tabanca ve tüfek sevkiyatından zırhlı araç ve modern hava savunma füze sistemi Samp/T sevkiyatına başladığını söyleyen Conte, “Bu sevkiyatlar söz konusu olduğunda, eğer varsa, bu askeri tırmanışın sınırlarının ne olduğunu bize söyleyin. Bunu İtalyanlara açıklamalısınız. Bunu söylemek zorundasın çünkü İtalya’yı savaşa sürüklüyorsun” diye ekledi.
Uzun zamandır, Ukrayna’ya silah sevkiyatına karşı çıkan Conte liderliğindeki Beş Yıldız Hareketi, Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.
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