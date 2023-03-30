https://sputniknews.com.tr/20230330/eski-italya-basbakani-conte-ukraynaya-silah-yardimini-elestirdi-1068928687.html

Eski İtalya Başbakanı Conte, Ukrayna’ya silah yardımını eleştirdi

Eski İtalya Başbakanı Conte, Ukrayna’ya silah yardımını eleştirdi

Eski İtalya Başbakanı Conte, İtalyan yönetiminin Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi sağlama kararını sert dille eleştirdi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T00:48+0300

2023-03-30T00:48+0300

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askeri yardım

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İtalya’da muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi’nin lideri, eski Başbakan Giuseppe Conte, parlamentodaki konuşması sırasında, “Bu hükümet, NATO’dan yana taraf almaktan çok NATO’nun direktifleri karşısında yere düştü” ifadesini kullandı.Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketinin sunumunu yapan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’ya seslenen Conte, “Tedirginiz. Çok farklı korumaya ihtiyaç duyan İtalyanlara yönelik Nottingham Şerifi oldunuz. Bakan Crosetto, bu kararname kapsamındaki silah tedarikinin savunma sistemimizin güvenlik seviyesini etkilemediğine ve silah stoklarımızın yeniden doldurulmaya gerektirmediğine inanmamızı istiyorsunuz. Fizyolojiden bahsettiniz. Bu askeri malzemelerin fizyolojik hiçbir yanı yok” dedi.Roma’nın zırhlı yelek, tabanca ve tüfek sevkiyatından zırhlı araç ve modern hava savunma füze sistemi Samp/T sevkiyatına başladığını söyleyen Conte, “Bu sevkiyatlar söz konusu olduğunda, eğer varsa, bu askeri tırmanışın sınırlarının ne olduğunu bize söyleyin. Bunu İtalyanlara açıklamalısınız. Bunu söylemek zorundasın çünkü İtalya’yı savaşa sürüklüyorsun” diye ekledi.Uzun zamandır, Ukrayna’ya silah sevkiyatına karşı çıkan Conte liderliğindeki Beş Yıldız Hareketi, Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-isvecin-natoya-katilim-sureci-ukraynadaki-harekattan-cok-once-basladi-1068927992.html

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