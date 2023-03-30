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Ermenistan, ABD'nin 'Demokrasi Zirvesi'nde' Ukrayna ile ilgili maddeye karşı çıktı
Ermenistan, ABD'nin 'Demokrasi Zirvesi'nde' Ukrayna ile ilgili maddeye karşı çıktı
Ermenistan’ın ‘Demokrasi Zirvesi’ bildirisinde Ukrayna'daki duruma ilişkin paragrafı, tüm krizleri ve çatışmaları kapsamlı bir şekilde yansıtmaması nedeniyle... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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ukrayna
demokrasi
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Ermenistan hükümetinin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Erivan, ‘Demokrasi Zirvesi’ bildirisinde Ukrayna'daki duruma ilişkin paragrafı, tüm krizleri ve çatışmaları kapsamlı bir şekilde yansıtmaması nedeniyle kabul etmekten çekindi.Açıklamada, “Başbakan Nikol Paşinyan, video konferans yöntemiyle düzenlenen İkinci Demokrasi Zirvesi'nin genel toplantısına katıldı. Zirve, ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatıldı. Genel toplantı sonucunda, Ermenistan Cumhuriyeti'nin şerhli olarak katıldığı bir Bildiri kabul edildi” ifadelerine yer verildi.Ermenistan'ın özellikle de ‘özgürlük ve demokrasi değerlerine bağlı dünya ülkelerinin ve insanlarının’ ve BM Şartı'nın temel ilkelerinin desteklenmesi bağlamında Ukrayna’daki durumdan bahsedildiği paragraftan çekindiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:“Ermenistan Cumhuriyeti, paragrafın tüm çatışmaları ve krizleri geniş ve kapsamlı bir biçimde yansıtmadığı, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik saldırı eylemlerine ve Ermenistan'ın egemen topraklarının bazı bölgelerini işgal etmesine değinmedi için bu paragraftan çekiniyor.”ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kosta Rika, Hollanda, Güney Kore ve Zambiya ile birlikte ‘İkinci Demokrasi Zirvesini’ resmen başlattı. Zirve 120 ülkenin katılımıyla devam ediyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin ‘Demokrasi Zirvesi’nin ciddi bir olay olarak sınıflandırılmasının pek mümkün olmadığını belirtmişti.
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ermenistan, ukrayna, demokrasi, azerbaycan
ermenistan, ukrayna, demokrasi, azerbaycan

Ermenistan, ABD'nin 'Demokrasi Zirvesi'nde' Ukrayna ile ilgili maddeye karşı çıktı

12:53 30.03.2023 (güncellendi: 12:55 30.03.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINErmenistan bayrak - Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Ermenistan’ın ‘Demokrasi Zirvesi’ bildirisinde Ukrayna'daki duruma ilişkin paragrafı, tüm krizleri ve çatışmaları kapsamlı bir şekilde yansıtmaması nedeniyle kabul etmekten çekindiği bildirildi.
Ermenistan hükümetinin sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Erivan, ‘Demokrasi Zirvesi’ bildirisinde Ukrayna'daki duruma ilişkin paragrafı, tüm krizleri ve çatışmaları kapsamlı bir şekilde yansıtmaması nedeniyle kabul etmekten çekindi.
Açıklamada, “Başbakan Nikol Paşinyan, video konferans yöntemiyle düzenlenen İkinci Demokrasi Zirvesi'nin genel toplantısına katıldı. Zirve, ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatıldı. Genel toplantı sonucunda, Ermenistan Cumhuriyeti'nin şerhli olarak katıldığı bir Bildiri kabul edildi” ifadelerine yer verildi.
Ermenistan'ın özellikle de ‘özgürlük ve demokrasi değerlerine bağlı dünya ülkelerinin ve insanlarının’ ve BM Şartı'nın temel ilkelerinin desteklenmesi bağlamında Ukrayna’daki durumdan bahsedildiği paragraftan çekindiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
“Ermenistan Cumhuriyeti, paragrafın tüm çatışmaları ve krizleri geniş ve kapsamlı bir biçimde yansıtmadığı, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik saldırı eylemlerine ve Ermenistan'ın egemen topraklarının bazı bölgelerini işgal etmesine değinmedi için bu paragraftan çekiniyor.”
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kosta Rika, Hollanda, Güney Kore ve Zambiya ile birlikte ‘İkinci Demokrasi Zirvesini’ resmen başlattı. Zirve 120 ülkenin katılımıyla devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin ‘Demokrasi Zirvesi’nin ciddi bir olay olarak sınıflandırılmasının pek mümkün olmadığını belirtmişti.
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