https://sputniknews.com.tr/20230330/erdogan-ne-oluyor-bu-iyi-partiye-diye-sordu-dagiliyorlar-efendim-1068936962.html
Erdoğan 'ne oluyor bu İYİ Parti'ye' diye sordu: 'Dağılıyorlar efendim'
Erdoğan 'ne oluyor bu İYİ Parti'ye' diye sordu: 'Dağılıyorlar efendim'
Dün gerçekleşen AK Parti grup toplantısında, rozet takmak için kürsüde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu. Genel Başkan... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T09:58+0300
2023-03-30T09:58+0300
2023-03-30T09:59+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
recep tayyip erdoğan
ak parti
iyi parti
mehmet özhaseki
antalya
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Antalya'nın Aksu İlçesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Dünkü grup toplantısına katılan Aksu, rozetinin takılması için kürsüye geldi. Aksu ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rozetini takmadan önde kısa bir sohbet etti.Aksu'nun İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katıldığını öğrenen Erdoğan, bu sırada yanlarında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu.Mehmet Özhaseki'nin gülümseyerek, "Dağılıyor efendim" şeklinde cevap verdiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230330/aksenerden-erdogana-yanit-giderayak-seni-cok-gergin-gordum-papatya-cayi-ic-1068932447.html
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türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, iyi parti, mehmet özhaseki, antalya
türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, iyi parti, mehmet özhaseki, antalya
Erdoğan 'ne oluyor bu İYİ Parti'ye' diye sordu: 'Dağılıyorlar efendim'
09:58 30.03.2023 (güncellendi: 09:59 30.03.2023) Abone ol
Dün gerçekleşen AK Parti grup toplantısında, rozet takmak için kürsüde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise "Dağılıyor efendim" diye yanıt verdi.
Antalya'nın Aksu İlçesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
Dünkü grup toplantısına katılan Aksu, rozetinin takılması için kürsüye geldi. Aksu ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rozetini takmadan önde kısa bir sohbet etti.
Aksu'nun İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katıldığını öğrenen Erdoğan, bu sırada yanlarında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu.
Mehmet Özhaseki'nin gülümseyerek, "Dağılıyor efendim" şeklinde cevap verdiği görüldü.