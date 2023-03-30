https://sputniknews.com.tr/20230330/epdkdan-serbest-piyasada-elektrik-tavan-fiyatina-indirim-1068954178.html

EPDK'dan serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirim

EPDK'dan serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirim

EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren megavatsaat başına 2 bin 600 liraya düşürdü. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T14:30+0300

2023-03-30T14:30+0300

2023-03-30T14:30+0300

ekonomi

epdk

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

elektrik

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirime gitti.EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun elektrikte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiği belirtildi.Tavan fiyatın şubatta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, martta ise 3 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilen açıklamada şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-aciklamalarda-bulunuyor-1068894173.html

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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik