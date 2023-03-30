https://sputniknews.com.tr/20230330/epdkdan-serbest-piyasada-elektrik-tavan-fiyatina-indirim-1068954178.html
EPDK'dan serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirim
EPDK'dan serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirim
EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren megavatsaat başına 2 bin 600 liraya düşürdü. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T14:30+0300
2023-03-30T14:30+0300
2023-03-30T14:30+0300
ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirime gitti.EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun elektrikte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiği belirtildi.Tavan fiyatın şubatta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, martta ise 3 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilen açıklamada şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-aciklamalarda-bulunuyor-1068894173.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), elektrik
EPDK'dan serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirim
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EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren megavatsaat başına 2 bin 600 liraya düşürdü.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasada elektrik tavan fiyatına indirime gitti.
EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun elektrikte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiği belirtildi.
Tavan fiyatın şubatta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, martta ise 3 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilen açıklamada şöyle denildi:
"EPDK, 1 Nisan'dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirledi. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin aylık olarak düşüş trendi devam etmiş oldu."