https://sputniknews.com.tr/20230330/enkazdan-cikan-yegenini-arayan-depremzede-koruma-altindaki-cocuklarin-fotograflarini-yayinlayin--1068973398.html

Enkazdan çıkan yeğenini arayan depremzede: Koruma altındaki çocukların fotoğraflarını yayınlayın

Enkazdan çıkan yeğenini arayan depremzede: Koruma altındaki çocukların fotoğraflarını yayınlayın

Adıyaman’da enkazdan sağ çıkan yeğeni Furkan Alp’i arayan depremzede "Koruma altındaki çocukların fotoğraflarını yayınlayın evlatlarımıza kavuşalım" dedi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T20:18+0300

2023-03-30T20:18+0300

2023-03-30T20:18+0300

akşam postasi

radyo

kayıp çocuklar

deprem

yeğen

adıyaman

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Adıyaman’da enkazdan sağ çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Adıyaman Çocuk Hastanesi’nin tahliyesi sırasında ortadan kaybolan 3.5 yaşındaki Furkan Alp Aslan’ı arayan teyzesi Tuba, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Tuba Hanım, “Hastane kamerasının giriş çıkış görüntülerini bize vermiyorlar. En azından sosyal koruma altındaki kimliksiz, konuşamayan çocukların fotoğrafları yayınlansın evlatlarımıza kavuşalım” dedi.Yeğenini arayan depremzede açıklamasına şöyle devam etti:"Yeğenim Furkan Alp Aslan enkazdan depremin birinci günü çıkartılıyor ve hastaneye nabzı var ama baygın şekilde getiriliyor. Enkazdan çıkartıldığını görenler var. Hatta hiçbir yarası yokmuş. Furkan’ı hastaneye götüren kişiyle de konuştuk. O da götürdüğünü, sağolduğunu bize söyledi. Birçok kişi kıyafetine kadar tarif bile etti. Acaba hastane önünde kaçırıldı da suçlu olmamak adına mı görüntüleri vermiyorlar bilmiyoruz. Çocukları hastaneden dışarıya çıkaran hemşireler, güvenlikçilerin dışarıda olduğunu söylüyorlar. Madem güvenlik var, o zaman neden hastanenin giriş – çıkış güvenlik kamera kayıtlarını vermiyorlar?'Neden kamera kayıtları yok?'Fotoğrafları yayınlayın çağrısıSesimizi kim duyuyorsa kimliksiz, konuşamayan çocukların fotoğraflarını lütfen paylaşın. Bizler evlatlarımıza ulaşmak istiyoruz. Sosyal koruma evlerine depremden sonra gelen çocukların fotoğrafların paylaşın. Bu çocuk sizin çocuğunuz olabilir mi acaba diye en azından bizleri arasınlar."

adıyaman

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, kayıp çocuklar, deprem, yeğen, adıyaman