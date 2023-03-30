https://sputniknews.com.tr/20230330/enkazdan-cikan-yegenini-arayan-depremzede-koruma-altindaki-cocuklarin-fotograflarini-yayinlayin--1068973398.html
Enkazdan çıkan yeğenini arayan depremzede: Koruma altındaki çocukların fotoğraflarını yayınlayın
Enkazdan çıkan yeğenini arayan depremzede: Koruma altındaki çocukların fotoğraflarını yayınlayın
Adıyaman’da enkazdan sağ çıkan yeğeni Furkan Alp’i arayan depremzede "Koruma altındaki çocukların fotoğraflarını yayınlayın evlatlarımıza kavuşalım" dedi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T20:18+0300
2023-03-30T20:18+0300
2023-03-30T20:18+0300
akşam postasi
radyo
kayıp çocuklar
deprem
yeğen
adıyaman
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Adıyaman’da enkazdan sağ çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Adıyaman Çocuk Hastanesi’nin tahliyesi sırasında ortadan kaybolan 3.5 yaşındaki Furkan Alp Aslan’ı arayan teyzesi Tuba, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Tuba Hanım, “Hastane kamerasının giriş çıkış görüntülerini bize vermiyorlar. En azından sosyal koruma altındaki kimliksiz, konuşamayan çocukların fotoğrafları yayınlansın evlatlarımıza kavuşalım” dedi.Yeğenini arayan depremzede açıklamasına şöyle devam etti:"Yeğenim Furkan Alp Aslan enkazdan depremin birinci günü çıkartılıyor ve hastaneye nabzı var ama baygın şekilde getiriliyor. Enkazdan çıkartıldığını görenler var. Hatta hiçbir yarası yokmuş. Furkan’ı hastaneye götüren kişiyle de konuştuk. O da götürdüğünü, sağolduğunu bize söyledi. Birçok kişi kıyafetine kadar tarif bile etti. Acaba hastane önünde kaçırıldı da suçlu olmamak adına mı görüntüleri vermiyorlar bilmiyoruz. Çocukları hastaneden dışarıya çıkaran hemşireler, güvenlikçilerin dışarıda olduğunu söylüyorlar. Madem güvenlik var, o zaman neden hastanenin giriş – çıkış güvenlik kamera kayıtlarını vermiyorlar?'Neden kamera kayıtları yok?'Fotoğrafları yayınlayın çağrısıSesimizi kim duyuyorsa kimliksiz, konuşamayan çocukların fotoğraflarını lütfen paylaşın. Bizler evlatlarımıza ulaşmak istiyoruz. Sosyal koruma evlerine depremden sonra gelen çocukların fotoğrafların paylaşın. Bu çocuk sizin çocuğunuz olabilir mi acaba diye en azından bizleri arasınlar."
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, kayıp çocuklar, deprem, yeğen, adıyaman
radyo, kayıp çocuklar, deprem, yeğen, adıyaman
Enkazdan çıkan yeğenini arayan depremzede: Koruma altındaki çocukların fotoğraflarını yayınlayın
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Adıyaman’da enkazdan sağ çıkan yeğeni Furkan Alp’i arayan depremzede "Koruma altındaki çocukların fotoğraflarını yayınlayın evlatlarımıza kavuşalım" dedi.
Adıyaman’da enkazdan sağ çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Adıyaman Çocuk Hastanesi’nin tahliyesi sırasında ortadan kaybolan 3.5 yaşındaki Furkan Alp Aslan’ı arayan teyzesi Tuba, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Tuba Hanım, “Hastane kamerasının giriş çıkış görüntülerini bize vermiyorlar. En azından sosyal koruma altındaki kimliksiz, konuşamayan çocukların fotoğrafları yayınlansın evlatlarımıza kavuşalım” dedi.
Yeğenini arayan depremzede açıklamasına şöyle devam etti:
"Yeğenim Furkan Alp Aslan enkazdan depremin birinci günü çıkartılıyor ve hastaneye nabzı var ama baygın şekilde getiriliyor. Enkazdan çıkartıldığını görenler var. Hatta hiçbir yarası yokmuş. Furkan’ı hastaneye götüren kişiyle de konuştuk. O da götürdüğünü, sağolduğunu bize söyledi. Birçok kişi kıyafetine kadar tarif bile etti. Acaba hastane önünde kaçırıldı da suçlu olmamak adına mı görüntüleri vermiyorlar bilmiyoruz. Çocukları hastaneden dışarıya çıkaran hemşireler, güvenlikçilerin dışarıda olduğunu söylüyorlar. Madem güvenlik var, o zaman neden hastanenin giriş – çıkış güvenlik kamera kayıtlarını vermiyorlar?
'Neden kamera kayıtları yok?'
İkinci deprem olduktan sonra hastaneyi boşaltıyorlar ve herkesi dışarı çıkartıyorlar. Bir hemşireyle konuştuk, ‘herkesi dışarı çıkarttık ama sonra Furkan yoktu’ dedi. Güvenlik kameralarını istedik, bize hastanenin içini gösteren kimsenin olmadığı boş koridorların kayıtlarını gönderdiler. Güvenlik kayıtlarına itiraz ettik. Furkan’ın hastaneye götürüldüğü saatlerde başka iki yeğenim de hastaneye götürülüyor ama kamera kayıtlarında onlar da gözükmüyor. 400 yataklı hastanenin güvenlik kamerası var ama işe yarar bir görüntü bile yok. İkinci deprem sonrası hastane boşaltıldığı zaman ambulansa mı bindirildi? Birisi aldı götürdü mü? Bize bu bilgiler lazım.
Fotoğrafları yayınlayın çağrısı
Sesimizi kim duyuyorsa kimliksiz, konuşamayan çocukların fotoğraflarını lütfen paylaşın. Bizler evlatlarımıza ulaşmak istiyoruz. Sosyal koruma evlerine depremden sonra gelen çocukların fotoğrafların paylaşın. Bu çocuk sizin çocuğunuz olabilir mi acaba diye en azından bizleri arasınlar."