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Düğün yapacak çiftlere uyarı: 'Düğün günü organizatör bulamıyorlar'
Düğün yapacak çiftlere uyarı: 'Düğün günü organizatör bulamıyorlar'
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün hazırlıkları başladı. Düğün yapacak çiftleri internet dolandırıcılarına karşı uyaran Etkinlik-Sen İstanbul İl... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T11:54+0300
2023-03-30T11:54+0300
yaşam
türkiye
düğün
dolandırıcılık
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Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, dolandırıcıların sosyal medya hesabı açarak çiftlerden yüksek miktarda kapora ücreti aldıktan sonra düğün günü gelmediklerini belirtti. Bozkurt, bu şekilde dolandırılmaların önüne geçilmesi için çiftlerin dikkatli olmaları ve anlaşma yapılan firmalar ile ofislerinde yüz yüze görüşülmesi gerektiğini aktardı.'İnternet dolandırıcılığı başladı'Düğün organizatörü Mustafa Bozkurt, “Yaz sezonunun başlamasıyla beraber internet dolandırıcılığı maalesef düğünlerde de kendini göstermeye başladı. Şu anda sosyal medya düğün ve davet gibi organizasyonlarda çok aktif kullanılıyor. Maalesef kötü niyetli insanlar basit bir Instagram hesabı açıyorlar ve bu hesaplardan gelin ile damatlardan sponsorlu reklamlar yapıyorlar. Bunu gören çiftler uygun fiyatlı organizasyon aldıklarını sanarak bu insanlar ile anlaşıyorlar. Düğün günü ise organizatör bulamıyorlar” dedi.'Kullanılacak malzemeleri görün ve dolandırılmayın'Bozkurt, “Çiftlerimize tavsiyelerimiz mutlaka anlaşacakları organizasyon şirketlerinin iş yerlerine gitsinler, düğün olacak otelde görüşme yapsınlar, kafede ve restoranda görüşmeyin. Bu gibi dolandırıcılar sizlere bilgisayardan kafe ve restoran tarzı yerlerde sunum yapıyorlar ve bu tarz bir düğün organizasyonu yapacağız diyorlar. Düğün yapacağınız kişilerin ofislerine gidin, kullanacakları malzemeleri görün ve dolandırılmayın” şeklinde konuştu.
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türkiye, düğün, dolandırıcılık
türkiye, düğün, dolandırıcılık

Düğün yapacak çiftlere uyarı: 'Düğün günü organizatör bulamıyorlar'

11:54 30.03.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİRDüğün
Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR
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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün hazırlıkları başladı. Düğün yapacak çiftleri internet dolandırıcılarına karşı uyaran Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, çiftlerin sosyal medya üzerinden organizatörlere para ödeyerek anlaşma yapmalarının dolandırıcılara fırsat olduğunu belirtti.
Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, dolandırıcıların sosyal medya hesabı açarak çiftlerden yüksek miktarda kapora ücreti aldıktan sonra düğün günü gelmediklerini belirtti. Bozkurt, bu şekilde dolandırılmaların önüne geçilmesi için çiftlerin dikkatli olmaları ve anlaşma yapılan firmalar ile ofislerinde yüz yüze görüşülmesi gerektiğini aktardı.

'İnternet dolandırıcılığı başladı'

Düğün organizatörü Mustafa Bozkurt, “Yaz sezonunun başlamasıyla beraber internet dolandırıcılığı maalesef düğünlerde de kendini göstermeye başladı. Şu anda sosyal medya düğün ve davet gibi organizasyonlarda çok aktif kullanılıyor. Maalesef kötü niyetli insanlar basit bir Instagram hesabı açıyorlar ve bu hesaplardan gelin ile damatlardan sponsorlu reklamlar yapıyorlar. Bunu gören çiftler uygun fiyatlı organizasyon aldıklarını sanarak bu insanlar ile anlaşıyorlar. Düğün günü ise organizatör bulamıyorlar” dedi.

'Kullanılacak malzemeleri görün ve dolandırılmayın'

Bozkurt, “Çiftlerimize tavsiyelerimiz mutlaka anlaşacakları organizasyon şirketlerinin iş yerlerine gitsinler, düğün olacak otelde görüşme yapsınlar, kafede ve restoranda görüşmeyin. Bu gibi dolandırıcılar sizlere bilgisayardan kafe ve restoran tarzı yerlerde sunum yapıyorlar ve bu tarz bir düğün organizasyonu yapacağız diyorlar. Düğün yapacağınız kişilerin ofislerine gidin, kullanacakları malzemeleri görün ve dolandırılmayın” şeklinde konuştu.
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