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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,1520 liradan, euro 20,7600 liradan güne başladı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,1500 liradan alınan dolar 19,1520 liradan satılıyor. 20,7580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,7600 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,1390 lira, euronun satış fiyatı ise 20,7560 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 210 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 961 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 821 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1966 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,943 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.00 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.00 dolardan işlem görüyor.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:09 30.03.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,1520 liradan, euro 20,7600 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,1500 liradan alınan dolar 19,1520 liradan satılıyor. 20,7580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,7600 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,1390 lira, euronun satış fiyatı ise 20,7560 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 210 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 961 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 821 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1966 dolar seviyelerinde.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,943 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 78.00 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.00 dolardan işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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