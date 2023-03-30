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Diyarbakır Ticaret Odası: Deprem bölgesinde bankalar, Bankalar Birliği’nin kararlarına uymuyor
Diyarbakır Ticaret Odası: Deprem bölgesinde bankalar, Bankalar Birliği’nin kararlarına uymuyor
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, deprem bölgesinde özel ve kamu bankalarının Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) işletmeler için almış olduğu borçların... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T15:06+0300
2023-03-30T15:06+0300
ekonomi
diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso)
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Diyarbakır Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, deprem bölgesinde özel ve kamu bankalarının tutumun dair açıklama yaptı. Kaya yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insan hayatını kaybederken yüz binlerce insan da yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirterek “Yaşanan afet vatandaşların ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak büyük zarara uğramasına neden oldu” dedi.‘Bankalar, iş yeri borçlarını erteleme kararına uymuyor’ Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) deprem gölgesi ile ilgili aldığı kararlara dikkat çeken Kaya şunları söyledi: ‘Bankalar, iş yeri borçlarını erteleme kararına uymuyor’ Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) deprem gölgesi ile ilgili aldığı kararlara dikkat çeken Kaya şunları söyledi: “Afetten etkilenen bölgelerde yaraların sarılması amacıyla herkes seferber oldu. Bu doğrultuda deprem bölgesinde yaraların sarılması için Türkiye Bankalar Birliği (TBB), deprem bölgesinde yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan işletmelere yönelik yönelik borç erteleme kararı almıştı. Deprem bölgesi için TBB’nin 15 Şubat 2023 tarihinde aldığı şu karara ‘Deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerimizin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçlarına / taksitlerine erteleme imkânının sunulması (31.08.2023 tarihine kadar) özel ve kamu bankaları uymuyor.”‘BDDK ve Bankalar Birliği müdahale etmeli’ Deprem bölgesinde iş yeri yıkılanların borçlarının ertelemediğini belirten Kaya, “Sadece Diyarbakır’da 9 Bine yakın iş yeri orta ve ağır hasarlı olduğu için iş yerlerini açamaz haldeler. Bunların yeni bir yerde çalışmaya başlayıncaya kadar kredi borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Firmalarımız batı illerinde aldıkları ürünlerin ödemelerini yaparken, sattıkları ürünlerin çoğunu deprem bölgesine sattıkları için tahsilat yapamamaktadırlar. Bankalar Birliğinin bunu görüp aldığı erteleme kararı maalesef ilimizde uygulanmamaktadır. BDDK ve Bankalar birliğinin bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso)
diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso)

Diyarbakır Ticaret Odası: Deprem bölgesinde bankalar, Bankalar Birliği’nin kararlarına uymuyor

15:06 30.03.2023
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır Ticaret Odası: Deprem bölgesinde bankalar, Bankalar Birliği’nin kararlarına uymuyor
Diyarbakır Ticaret Odası: Deprem bölgesinde bankalar, Bankalar Birliği’nin kararlarına uymuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, deprem bölgesinde özel ve kamu bankalarının Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) işletmeler için almış olduğu borçların ertelenmesi kararına uymadığını söyledi.
Diyarbakır Ticaret Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, deprem bölgesinde özel ve kamu bankalarının tutumun dair açıklama yaptı.
Kaya yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insan hayatını kaybederken yüz binlerce insan da yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirterek “Yaşanan afet vatandaşların ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak büyük zarara uğramasına neden oldu” dedi.

‘Bankalar, iş yeri borçlarını erteleme kararına uymuyor’

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) deprem gölgesi ile ilgili aldığı kararlara dikkat çeken Kaya şunları söyledi:
“Afetten etkilenen bölgelerde yaraların sarılması amacıyla herkes seferber oldu. Bu doğrultuda deprem bölgesinde yaraların sarılması için Türkiye Bankalar Birliği (TBB), deprem bölgesinde yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan işletmelere yönelik yönelik borç erteleme kararı almıştı. Deprem bölgesi için TBB’nin 15 Şubat 2023 tarihinde aldığı şu karara ‘Deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerimizin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçlarına / taksitlerine erteleme imkânının sunulması (31.08.2023 tarihine kadar) özel ve kamu bankaları uymuyor.”

‘Bankalar, iş yeri borçlarını erteleme kararına uymuyor’

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) deprem gölgesi ile ilgili aldığı kararlara dikkat çeken Kaya şunları söyledi:
“Afetten etkilenen bölgelerde yaraların sarılması amacıyla herkes seferber oldu. Bu doğrultuda deprem bölgesinde yaraların sarılması için Türkiye Bankalar Birliği (TBB), deprem bölgesinde yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan işletmelere yönelik yönelik borç erteleme kararı almıştı. Deprem bölgesi için TBB’nin 15 Şubat 2023 tarihinde aldığı şu karara ‘Deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerimizin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçlarına / taksitlerine erteleme imkânının sunulması (31.08.2023 tarihine kadar) özel ve kamu bankaları uymuyor.”

‘BDDK ve Bankalar Birliği müdahale etmeli’

Deprem bölgesinde iş yeri yıkılanların borçlarının ertelemediğini belirten Kaya, “Sadece Diyarbakır’da 9 Bine yakın iş yeri orta ve ağır hasarlı olduğu için iş yerlerini açamaz haldeler. Bunların yeni bir yerde çalışmaya başlayıncaya kadar kredi borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Firmalarımız batı illerinde aldıkları ürünlerin ödemelerini yaparken, sattıkları ürünlerin çoğunu deprem bölgesine sattıkları için tahsilat yapamamaktadırlar. Bankalar Birliğinin bunu görüp aldığı erteleme kararı maalesef ilimizde uygulanmamaktadır. BDDK ve Bankalar birliğinin bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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