https://sputniknews.com.tr/20230330/derbiye-besiktasli-taraftarlar-alinmayacak-1068954404.html

Derbiye Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak

Derbiye Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T14:35+0300

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spor

fenerbahçe

beşiktaş

taraftar

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak.Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'ndaki maç öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edemeyeceği belirtilerek, "İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/fenerbahce-besiktas-derbisinin-hakemi-halil-umut-meler-oldu-1068944460.html

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fenerbahçe, beşiktaş, taraftar