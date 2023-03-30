https://sputniknews.com.tr/20230330/derbiye-besiktasli-taraftarlar-alinmayacak-1068954404.html
Derbiye Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak
Derbiye Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T14:35+0300
2023-03-30T14:35+0300
2023-03-30T14:35+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
taraftar
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak.Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'ndaki maç öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edemeyeceği belirtilerek, "İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/fenerbahce-besiktas-derbisinin-hakemi-halil-umut-meler-oldu-1068944460.html
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fenerbahçe, beşiktaş, taraftar
fenerbahçe, beşiktaş, taraftar
Derbiye Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'ndaki maç öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edemeyeceği belirtilerek, "İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.