https://sputniknews.com.tr/20230330/depremzede-baba-cocugunu-bin-248-kilometre-uzaklikta-buldu-1068942187.html
Depremzede baba, çocuğunu bin 248 kilometre uzaklıkta buldu
Depremzede baba, çocuğunu bin 248 kilometre uzaklıkta buldu
Adıyaman’da enkazdan çıkarılan baba ve bir yaşındaki bebeği hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bebek, “Kimliği belirlenemedi” denilerek başka hastaneye... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T11:17+0300
2023-03-30T11:17+0300
2023-03-30T11:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
enkaz
çocuk
depremzede
bebek
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11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 52 gün geçti ancak aileler hala kayıp çocuklarını arıyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Adıyaman’da enkazdan çıkarılan bir yaşındaki bebek A. babası ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Bebeğin ilk müdahalesi babasının yanında yapılırken bebeğin sevk edilmesi gerektiği söylendi ancak nereye götürüleceğine dair bilgi verilmedi. Babası, dört şehirdeki hastaneleri dolaştıktan sonra bebeğini İstanbul’daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde buldu.Bebeğin nasıl ve neden “kimliği belirlenemeyen” olarak bin 248 kilometre uzaktaki bir hastaneye kayıt tutulmadan sevk edildiği bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/enkaz-altindan-cikarilan-35-cocugun-kimligi-tespit-edilmedi-1068926709.html
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adıyaman, enkaz, çocuk, depremzede, bebek
adıyaman, enkaz, çocuk, depremzede, bebek
Depremzede baba, çocuğunu bin 248 kilometre uzaklıkta buldu
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Adıyaman’da enkazdan çıkarılan baba ve bir yaşındaki bebeği hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bebek, “Kimliği belirlenemedi” denilerek başka hastaneye sevk edildi. Baba, çocuğunu İstanbul’da buldu.
11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 52 gün geçti ancak aileler hala kayıp çocuklarını arıyor.
Cumhuriyet’te yer alan habere
göre, Adıyaman’da enkazdan çıkarılan bir yaşındaki bebek A. babası ile birlikte hastaneye
kaldırıldı. Bebeğin ilk müdahalesi babasının yanında yapılırken bebeğin sevk edilmesi gerektiği söylendi ancak nereye götürüleceğine dair bilgi verilmedi.
Babası, dört şehirdeki hastaneleri dolaştıktan sonra bebeğini İstanbul’daki
bir hastanenin yoğun bakım servisinde buldu.
Bebeğin nasıl ve neden “kimliği belirlenemeyen” olarak bin 248 kilometre uzaktaki bir hastaneye kayıt tutulmadan sevk edildiği bilinmiyor.