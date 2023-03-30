https://sputniknews.com.tr/20230330/cumhurbaskani-erdogan-birlesik-arap-emirlikleri-devlet-baskani-zayed-ile-gorustu-1068954296.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T14:33+0300
2023-03-30T14:33+0300
2023-03-30T14:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/18/1051116798_0:159:2000:1284_1920x0_80_0_0_00b94126696a5289926544e564d87b0f.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/18/1051116798_38:0:1962:1443_1920x0_80_0_0_02ef2be804e38ff207d407848128dbc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye
recep tayyip erdoğan, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
14:33 30.03.2023 (güncellendi: 14:34 30.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.
Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.