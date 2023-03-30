https://sputniknews.com.tr/20230330/celik-aksenerin-dert-etmesi-gereken-konu-kendi-adaylarina-pkk-tarafindan-neden-destek-verildigi-1068939831.html
Çelik: Akşener'in dert etmesi gereken konu, kendi adaylarına PKK tarafından neden destek verildiği
Çelik: Akşener'in dert etmesi gereken konu, kendi adaylarına PKK tarafından neden destek verildiği
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi cumhurbaşkanı adaylarına PKK... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T11:04+0300
2023-03-30T11:04+0300
2023-03-30T11:07+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
recep tayyip erdoğan
ömer çelik
ak parti
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Çelik, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM grup toplantısındaki açıklamalarına ve sosyal medya hesabındaki paylaşımına yanıt verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, eser ve hizmet temelli, seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunduğunu vurgulayan Çelik, Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerinin ise "yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı" olduğunu dile getirdi.Meral Akşener'in, yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yakışıksız bir üslup kullandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230329/aksener-asgari-ucret-8-bin-506-lirayken-7-bin-500-lira-emekli-maasi-vermek-hakarettir-1068888501.html
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meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, ömer çelik, ak parti
meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan, ömer çelik, ak parti
Çelik: Akşener'in dert etmesi gereken konu, kendi adaylarına PKK tarafından neden destek verildiği
11:04 30.03.2023 (güncellendi: 11:07 30.03.2023) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM grup toplantısındaki açıklamalarına ve sosyal medya hesabındaki paylaşımına yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, eser ve hizmet temelli, seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunduğunu vurgulayan Çelik, Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerinin ise "yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı" olduğunu dile getirdi.
Meral Akşener'in, yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yakışıksız bir üslup kullandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca 'rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir. Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır. Böylece aslında 7'li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler. 'Hakarete uğradım' diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır. 'Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık' dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır. Aslında Sayın Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK'nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir."