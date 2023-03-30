https://sputniknews.com.tr/20230330/catidaki-kovalamacada-polisten-sadece-bir-adim-uzakta-saklandigi-anlar-gundem-oldu-1068936160.html

Çatıdaki kovalamacada polisten sadece bir adım uzakta saklanan adam gündem oldu

Çatıdaki kovalamacada polisten sadece bir adım uzakta saklanan adam gündem oldu

İngiltere'nin Liverpool kentinde kovalamaca sırasında çatıya çıkan bir adamın polis memurundan sadece bir adım uzakta fark edilmeden durduğu görüntüler sosyal... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T09:41+0300

2023-03-30T09:41+0300

2023-03-30T09:55+0300

yaşam

ingiltere

gözaltı

polis

uyuşturucu

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İngiltere'nin Liverpool kentinde evinde kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle polisin evine baskın yaptığı Etmond Lika, ilginç kovalamaca sahnelerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.32 yaşındaki Lika'nın polisten kaçma çabaları kısa sürdü ve saniyeler önce çatıya tırmandıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındı.O sırada Lika ile polis memuru arasında sadece bir adım mesafe kaldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Sabit bir ikametgahı olmayan Lika, esrar üretimiyle ilgili olmak suçunu kabul ettikten sonra salı günü video bağlantısı yoluyla Liverpool Crown Mahkemesi'ne çıktı.Hakkındaki suçlamaları reddeden Lika, daha iyi ekonomik fırsatlar elde etmek umuduyla geçen yılın eylül ayında Manş Denizi üzerinden botla ülkeye geldiğini belirtti.2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Lika'nın uyuşturucu ve ekipmanlarının müsaderesine ve imhasına karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230314/ingiltere-bazi-cocuk-gocmenlerin-18-yasina-kadar-ulkede-kalmasina-izin-verecek-1068216671.html

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ingiltere, gözaltı, polis, uyuşturucu