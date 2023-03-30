https://sputniknews.com.tr/20230330/catidaki-kovalamacada-polisten-sadece-bir-adim-uzakta-saklandigi-anlar-gundem-oldu-1068936160.html
Çatıdaki kovalamacada polisten sadece bir adım uzakta saklanan adam gündem oldu
Çatıdaki kovalamacada polisten sadece bir adım uzakta saklanan adam gündem oldu
İngiltere'nin Liverpool kentinde kovalamaca sırasında çatıya çıkan bir adamın polis memurundan sadece bir adım uzakta fark edilmeden durduğu görüntüler sosyal... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T09:41+0300
2023-03-30T09:41+0300
2023-03-30T09:55+0300
yaşam
ingiltere
gözaltı
polis
uyuşturucu
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İngiltere'nin Liverpool kentinde evinde kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle polisin evine baskın yaptığı Etmond Lika, ilginç kovalamaca sahnelerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.32 yaşındaki Lika'nın polisten kaçma çabaları kısa sürdü ve saniyeler önce çatıya tırmandıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındı.O sırada Lika ile polis memuru arasında sadece bir adım mesafe kaldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Sabit bir ikametgahı olmayan Lika, esrar üretimiyle ilgili olmak suçunu kabul ettikten sonra salı günü video bağlantısı yoluyla Liverpool Crown Mahkemesi'ne çıktı.Hakkındaki suçlamaları reddeden Lika, daha iyi ekonomik fırsatlar elde etmek umuduyla geçen yılın eylül ayında Manş Denizi üzerinden botla ülkeye geldiğini belirtti.2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Lika'nın uyuşturucu ve ekipmanlarının müsaderesine ve imhasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/ingiltere-bazi-cocuk-gocmenlerin-18-yasina-kadar-ulkede-kalmasina-izin-verecek-1068216671.html
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ingiltere, gözaltı, polis, uyuşturucu
ingiltere, gözaltı, polis, uyuşturucu
Çatıdaki kovalamacada polisten sadece bir adım uzakta saklanan adam gündem oldu
09:41 30.03.2023 (güncellendi: 09:55 30.03.2023) Abone ol
İngiltere'nin Liverpool kentinde kovalamaca sırasında çatıya çıkan bir adamın polis memurundan sadece bir adım uzakta fark edilmeden durduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.
İngiltere'nin Liverpool kentinde evinde kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle polisin evine baskın yaptığı Etmond Lika, ilginç kovalamaca sahnelerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.
32 yaşındaki Lika'nın polisten kaçma çabaları kısa sürdü ve saniyeler önce çatıya tırmandıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındı.
O sırada Lika ile polis memuru arasında sadece bir adım mesafe kaldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Sabit bir ikametgahı olmayan Lika, esrar üretimiyle ilgili olmak suçunu kabul ettikten sonra salı günü video bağlantısı yoluyla Liverpool Crown Mahkemesi'ne çıktı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Lika, daha iyi ekonomik fırsatlar elde etmek umuduyla geçen yılın eylül ayında Manş Denizi üzerinden botla ülkeye geldiğini belirtti.
2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Lika'nın uyuşturucu ve ekipmanlarının müsaderesine ve imhasına karar verildi.