https://sputniknews.com.tr/20230330/calisma-bakani-bilgin-gecici-isciler-hem-bir-yil-calisabilecek-hem-de-sonrasinda-kadroya-atanacak-1068978936.html
Çalışma Bakanı Bilgin: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak
Çalışma Bakanı Bilgin: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçi sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu işçilerin bir yıl çalışabileceğini ve sonrasında... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T23:40+0300
2023-03-30T23:40+0300
2023-03-30T23:44+0300
türkiye
vedat bilgin
işçi
kadro
tbmm
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Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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vedat bilgin, işçi, kadro, tbmm
vedat bilgin, işçi, kadro, tbmm
Çalışma Bakanı Bilgin: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak
23:40 30.03.2023 (güncellendi: 23:44 30.03.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçi sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu işçilerin bir yıl çalışabileceğini ve sonrasında kadroya atanabileceğini bildirdi.
Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.