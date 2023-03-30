https://sputniknews.com.tr/20230330/calisma-bakani-bilgin-gecici-isciler-hem-bir-yil-calisabilecek-hem-de-sonrasinda-kadroya-atanacak-1068978936.html

Çalışma Bakanı Bilgin: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak

Çalışma Bakanı Bilgin: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçi sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu işçilerin bir yıl çalışabileceğini ve sonrasında... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T23:40+0300

2023-03-30T23:40+0300

2023-03-30T23:44+0300

türkiye

vedat bilgin

işçi

kadro

tbmm

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Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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vedat bilgin, işçi, kadro, tbmm