https://sputniknews.com.tr/20230330/bireysel-emeklilik-sisteminde-yenilik-1068937821.html
Bireysel emeklilik sisteminde yenilik
Bireysel emeklilik sisteminde yenilik
Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların uzun süredir beklediği düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme ile BES sözleşmesinin bankalarda kredi teminatı olarak... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T10:13+0300
2023-03-30T10:13+0300
2023-03-30T10:19+0300
türkiye
bireysel emeklilik sistemi (bes)
bes
emeklilik
banka
kredi
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Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. BES yönetmeliğinde birçok maddede önemli değişiklikler gerçekleştirildi.CNN Türk'ten Buse Deviren'e konuşan Bireysel Emeklilik Yatırım Uzmanı Mine Baler, bireysel emeklilik sistemindeki yenilikleri şu şekilde özetledi:'İflas durumunda sistemden ayrılabiliyor'Bireysel emeklilik içindeki kişinin iflas etmesi halinde, sistemden çıkabileceğini vurgulayan Baler, şunları aktardı:"Bireysel emekliliğinizi bozdurmadan kredi kullanma imkânınız var. Kişinin ölmesi durumunda kanuni varislerine ya da lehtarlarına gerekli evrakları şirkete teslim ettikten sonra maksimum 20 gün içerisinde şirket içerideki birikimi sigortanın kanuni varislerine ödüyor. Grup emeklilik planından normal bir kademe vardı. O kademeye göre sistemden ayrıldığında içerideki birikimini alıyordu. Şu anda haklı sebeplerle ayrıldığında, firmanın iflas etmesi durumunda veya şirketin kapatması durumunda da katılımcı istediği zaman sistemden ayrılabiliyor. İçerideki birikimini ve devlet katkısını alabiliyor."
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bireysel emeklilik sistemi (bes), bes, emeklilik, banka, kredi
bireysel emeklilik sistemi (bes), bes, emeklilik, banka, kredi
Bireysel emeklilik sisteminde yenilik
10:13 30.03.2023 (güncellendi: 10:19 30.03.2023) Abone ol
Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların uzun süredir beklediği düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme ile BES sözleşmesinin bankalarda kredi teminatı olarak gösterilebilmesinin önü açıldı.
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. BES yönetmeliğinde birçok maddede önemli değişiklikler gerçekleştirildi.
CNN Türk'ten Buse Deviren'e konuşan
Bireysel Emeklilik Yatırım Uzmanı Mine Baler, bireysel emeklilik sistemindeki yenilikleri şu şekilde özetledi:
"Normalde bireysel emeklilik sisteminde içeriden para çekme imkânınız vardı. Yeni düzenleme ile bankaya bunu teminat olarak gösterebiliyorsunuz ve kredi kullanabiliyorsunuz. Birden fazla banka için teminat olarak gösteremiyorsunuz. Bireysel emekliliğimizi tek bir bankaya teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Normalde fonlar nakde çevrilebiliyor. Nakit olarak banka sizin bireysel emeklilik sistemindeki hesabınıza bloke koyuyor. Sözleşmenizi iptal ettiremiyorsunuz ve herhangi bir şirkete devir yaptıramıyorsunuz. Farklı bir emeklilik şirketine gönderemiyorsunuz. Kredi borcunuzu ödeyemediniz, 30 gün sonra banka bireysel emeklilik hesabınızdaki parayı almak için gerekli işlemleri başlatıyor. Size 30 günlük bir süre tanıyor ve 30 gün sonunda banka, işlemleri başlatıp bireysel emeklilik sözleşmenizdeki paranızı alıyor."
'İflas durumunda sistemden ayrılabiliyor'
Bireysel emeklilik içindeki kişinin iflas etmesi halinde, sistemden çıkabileceğini vurgulayan Baler, şunları aktardı:
"Bireysel emekliliğinizi bozdurmadan kredi kullanma imkânınız var. Kişinin ölmesi durumunda kanuni varislerine ya da lehtarlarına gerekli evrakları şirkete teslim ettikten sonra maksimum 20 gün içerisinde şirket içerideki birikimi sigortanın kanuni varislerine ödüyor. Grup emeklilik planından normal bir kademe vardı. O kademeye göre sistemden ayrıldığında içerideki birikimini alıyordu. Şu anda haklı sebeplerle ayrıldığında, firmanın iflas etmesi durumunda veya şirketin kapatması durumunda da katılımcı istediği zaman sistemden ayrılabiliyor. İçerideki birikimini ve devlet katkısını alabiliyor."