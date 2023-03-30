Bireysel emeklilik sisteminde yenilik

"Normalde bireysel emeklilik sisteminde içeriden para çekme imkânınız vardı. Yeni düzenleme ile bankaya bunu teminat olarak gösterebiliyorsunuz ve kredi kullanabiliyorsunuz. Birden fazla banka için teminat olarak gösteremiyorsunuz. Bireysel emekliliğimizi tek bir bankaya teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Normalde fonlar nakde çevrilebiliyor. Nakit olarak banka sizin bireysel emeklilik sistemindeki hesabınıza bloke koyuyor. Sözleşmenizi iptal ettiremiyorsunuz ve herhangi bir şirkete devir yaptıramıyorsunuz. Farklı bir emeklilik şirketine gönderemiyorsunuz. Kredi borcunuzu ödeyemediniz, 30 gün sonra banka bireysel emeklilik hesabınızdaki parayı almak için gerekli işlemleri başlatıyor. Size 30 günlük bir süre tanıyor ve 30 gün sonunda banka, işlemleri başlatıp bireysel emeklilik sözleşmenizdeki paranızı alıyor."