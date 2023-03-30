https://sputniknews.com.tr/20230330/bati-medyasi-abdnin-elindeki-f-35lerin-sadece-yarisi-gorevi-yerine-getirmeye-hazir-1068971094.html
Batı medyası: ABD’nin elindeki F-35’lerin sadece yarısı görevi yerine getirmeye hazır
Batı medyası: ABD’nin elindeki F-35’lerin sadece yarısı görevi yerine getirmeye hazır
ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Michael J. Schmidt’in, sahip oldukları F-35 savaş uçaklarının sadece yarısının görev yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdiği... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T19:10+0300
2023-03-30T19:10+0300
2023-03-30T19:10+0300
savunma
abd
f-35
filo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/12/1054851490_0:160:2048:1312_1920x0_80_0_0_f3945bd53c2465cbb2918e0e7d4595df.jpg
Bloomberg’in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Michael J. Schmidt, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi için hazırladığı bir raporda, “540’tan fazla F-35’ten oluşan ABD filosunda, görevi yerine getirmeye hazır uçak oranı Şubat ayı itibariyle yüzde 53.1” olduğunu bildirdi.Hedef oranının yüzde 65 olduğunu anımsatan yetkili, mevcut rakamın, F-35 filosunun savaş uçuşları, gösteri uçuşları, eğitim ve test gibi gerekli görevlerin en azından bir kısmını yerine getirebileceği anlamına geldiğini ifade etti.Öte yandan tüm görevleri yerine getirebilen uçak oranının yüzde 30’un altında olduğunu kaydeden Schmidt, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve hazırlık oranlarını yılda en az yüzde on artırmayı planladığını söyledi.Haberde, ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin ön raporunda, F-35 motor soğutma sisteminin “yeterince verimli değil” şeklinde değerlendirildiği aktarıldı. Bu sorunun, motorun ömrünü azalttığı kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/12/1054851490_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_aafb7072cb3e673f786ddf65f79c5d1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, f-35, filo
Batı medyası: ABD’nin elindeki F-35’lerin sadece yarısı görevi yerine getirmeye hazır
Abone ol
ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Michael J. Schmidt’in, sahip oldukları F-35 savaş uçaklarının sadece yarısının görev yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdiği belirtildi.
Bloomberg
’in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Michael J. Schmidt,
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi için hazırladığı bir raporda, “540’tan fazla F-35’ten oluşan ABD filosunda, görevi yerine getirmeye hazır uçak oranı Şubat ayı itibariyle yüzde 53.1”
olduğunu bildirdi.
Hedef oranının yüzde 65 olduğunu anımsatan yetkili, mevcut rakamın, F-35 filosunun savaş uçuşları, gösteri uçuşları, eğitim ve test gibi gerekli görevlerin en azından bir kısmını yerine getirebileceği anlamına geldiğini ifade etti.
Öte yandan tüm görevleri yerine getirebilen uçak oranının yüzde 30’un altında olduğunu kaydeden Schmidt, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve hazırlık oranlarını yılda en az yüzde on artırmayı planladığını söyledi.
Haberde, ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin ön raporunda, F-35 motor soğutma sisteminin “yeterince verimli değil” şeklinde değerlendirildiği aktarıldı. Bu sorunun, motorun ömrünü azalttığı kaydedildi.