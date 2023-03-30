https://sputniknews.com.tr/20230330/bati-medyasi-abdnin-elindeki-f-35lerin-sadece-yarisi-gorevi-yerine-getirmeye-hazir-1068971094.html

Batı medyası: ABD’nin elindeki F-35’lerin sadece yarısı görevi yerine getirmeye hazır

Batı medyası: ABD’nin elindeki F-35’lerin sadece yarısı görevi yerine getirmeye hazır

ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Michael J. Schmidt’in, sahip oldukları F-35 savaş uçaklarının sadece yarısının görev yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdiği... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T19:10+0300

2023-03-30T19:10+0300

2023-03-30T19:10+0300

savunma

abd

f-35

filo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/12/1054851490_0:160:2048:1312_1920x0_80_0_0_f3945bd53c2465cbb2918e0e7d4595df.jpg

Bloomberg’in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Michael J. Schmidt, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi için hazırladığı bir raporda, “540’tan fazla F-35’ten oluşan ABD filosunda, görevi yerine getirmeye hazır uçak oranı Şubat ayı itibariyle yüzde 53.1” olduğunu bildirdi.Hedef oranının yüzde 65 olduğunu anımsatan yetkili, mevcut rakamın, F-35 filosunun savaş uçuşları, gösteri uçuşları, eğitim ve test gibi gerekli görevlerin en azından bir kısmını yerine getirebileceği anlamına geldiğini ifade etti.Öte yandan tüm görevleri yerine getirebilen uçak oranının yüzde 30’un altında olduğunu kaydeden Schmidt, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve hazırlık oranlarını yılda en az yüzde on artırmayı planladığını söyledi.Haberde, ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi’nin ön raporunda, F-35 motor soğutma sisteminin “yeterince verimli değil” şeklinde değerlendirildiği aktarıldı. Bu sorunun, motorun ömrünü azalttığı kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, f-35, filo