https://sputniknews.com.tr/20230330/bakirkoyde-otomobil-metro-yoluna-dustu-2-yarali-1068938944.html

Bakırköy'de otomobil metro yoluna düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de otomobil metro yoluna düştü: 2 yaralı

Bakırköy'de metro yoluna düşen otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T10:36+0300

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türkiye

istanbul

bakırköy

metro

otomobil

kaza

yaralı

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E-5 yanyol Bakırköy mevkisi Ankara istikametinde Merve Ö. yönetimindeki 34 GCM 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak metro yoluna düştü.Kaza nedeniyle Merve Ö. ile otomobilde bulunan Merve L. yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

türkiye

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bakırköy

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istanbul, bakırköy, metro, otomobil, kaza, yaralı