https://sputniknews.com.tr/20230330/bakirkoyde-otomobil-metro-yoluna-dustu-2-yarali-1068938944.html
Bakırköy'de otomobil metro yoluna düştü: 2 yaralı
Bakırköy'de otomobil metro yoluna düştü: 2 yaralı
Bakırköy'de metro yoluna düşen otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T10:36+0300
2023-03-30T10:36+0300
2023-03-30T10:36+0300
türkiye
istanbul
bakırköy
metro
otomobil
kaza
yaralı
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E-5 yanyol Bakırköy mevkisi Ankara istikametinde Merve Ö. yönetimindeki 34 GCM 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak metro yoluna düştü.Kaza nedeniyle Merve Ö. ile otomobilde bulunan Merve L. yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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istanbul, bakırköy, metro, otomobil, kaza, yaralı
istanbul, bakırköy, metro, otomobil, kaza, yaralı
Bakırköy'de otomobil metro yoluna düştü: 2 yaralı
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Bakırköy'de metro yoluna düşen otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
E-5 yanyol Bakırköy mevkisi Ankara istikametinde Merve Ö. yönetimindeki 34 GCM 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak metro yoluna düştü.
Kaza nedeniyle Merve Ö. ile otomobilde bulunan Merve L. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.