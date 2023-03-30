https://sputniknews.com.tr/20230330/bakan-kurum-duyurdu-deprem-bolgesindeki-11-ilde-67-bin-konutun-yapim-sureci-basladi-1068973212.html

Bakan Kurum duyurdu: Deprem bölgesindeki 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

Bakan Kurum duyurdu: Deprem bölgesindeki 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T20:16+0300

2023-03-30T20:16+0300

2023-03-30T20:21+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kurum

deprem

köy

konut

toki

hatay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068972920_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2c8c0f1530c0b9c2123fc9d4cf23ccb6.jpg

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kurum, deprem bölgesindeki işlemler tamamlanana kadar tüm ekiplerle sahada olacaklarını belirtti.Bakan Kurum, 11 ilde yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın çadır ve konteyner kentlerde yaşadığını aktararak, AFAD koordinasyonunda, gelecek süreçte kurulacak 100 bin konteyner düşünüldüğünde 500 bin kişinin daha en geç mayıs ayının başına kadar bu alanlara yerleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.İllerden gelen taleplere göre çelik, prefabrik, konteynerden geçici yaşam alanları kurulumuna Emlak Konut ve TOKİ ile destek verdiklerini ifade eden Kurum, diğer taraftan enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğine kaydetti.Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü anlatarak, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlayıp 11 ilimizdeki askı sürecini başlatmış olacağız" diye konuştu.2 milyon 31 binada inceleme yapıldıDepremden etkilenen illerde 5 milyon 646 bin bağımsız bölümden oluşan 2 milyon 31 binada inceleme yapıldığını bildiren Kurum, 6 Şubat'tan sonra meydana gelen depremlerin ardından da tespit çalışmaları yapıldığını vurguladı.Bakan Kurum, bu çerçevede 894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitinin yapıldığını belirterek, "Depremden en çok etkilenen illerimizin başında Hatay'ımız. Hatay'da 333 bin 825 bağımsız bölümden oluşan 99 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk" ifadesine yer verdi.Öte yandan yeni konutların yapımının bilimin, sanatın, kültürün ışığında, vatandaştan, esnaftan her türlü fikirleri alarak çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:'İhale yapılacak konut rakamını 319 bine çıkarmayı hedefliyoruz'Nisan ve mayıs ayında ihalesi yapılması hedeflenen konut sayısı hakkında bilgi veren Kurum, "Nisan ve mayıs ayı içerisinde ilk etapta gerek köylerimizde gerek il ve ilçe merkezlerinde ihalesini yapacağımız konut rakamını 319 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yine ilk etapta Hatay merkezde yaklaşık 60 bin konutumuzun ihalesini nisan, mayıs ayı içerisinde yapacağız. Ardından da 650 bin konutu etaplar halinde hasar tespit tamamlanması süreciyle, gerek şehrin içinde demografik yapısına uygun ve şehrin dışında belirlediğimiz rezerv alanlarda yapım sürecini yürütüyor olacağız" şeklinde konuştu.Bakan Kurum, kalıcı konutları, şehrin ihtiyaçları, kültürel ve demografik yapısını içine alacak anlayışla bilimin ışığında yapacaklarını yineleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, deprem, köy, konut, toki, hatay