https://sputniknews.com.tr/20230330/avusturyada-asiri-sagci-milletvekilleri-zelenskiy-konusurken-meclisi-terk-etti-1068962718.html
Zelenskiy'e Avusturya Ulusal Meclisi'nde protesto
Zelenskiy'e Avusturya Ulusal Meclisi'nde protesto
Avusturya’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) milletvekilleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Meclis’e hitap etmesini protesto... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T17:07+0300
2023-03-30T17:07+0300
2023-03-30T17:10+0300
dünya
avusturya
ukrayna
vladimir zelenskiy
avusturya özgürlük partisi (fpo)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068962466_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a53498362cd2321f206c368816c0600.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 400. gününde Avusturya Ulusal Meclisi'ne düzenlenen özel oturumda video konferans yöntemiyle hitap etti. Zelenskiy konuşmaya başladığı sırada aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) milletvekilleri, yerlerinden kalkarak salonu terk etti. Salondan çıkan milletvekilleri masalarının üzerine 'tarafsızlık alanı', 'barış alanı' yazılı pankartlar bıraktı. FPO milletvekilleri, Zelenskiy’nin hitabının Avusturya’nın tarafsız duruşuna zarar verdiğini belirtti.
avusturya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068962466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5cc50b6d3fc06dc8e9ca4789222b919a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avusturya, ukrayna, vladimir zelenskiy, avusturya özgürlük partisi (fpo)
avusturya, ukrayna, vladimir zelenskiy, avusturya özgürlük partisi (fpo)
Zelenskiy'e Avusturya Ulusal Meclisi'nde protesto
17:07 30.03.2023 (güncellendi: 17:10 30.03.2023) Abone ol
Avusturya’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) milletvekilleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Meclis’e hitap etmesini protesto ederek salondan ayrıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 400. gününde Avusturya Ulusal Meclisi'ne düzenlenen özel oturumda video konferans yöntemiyle hitap etti.
Zelenskiy konuşmaya başladığı sırada aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) milletvekilleri, yerlerinden kalkarak salonu terk etti.
Salondan çıkan milletvekilleri masalarının üzerine 'tarafsızlık alanı', 'barış alanı' yazılı pankartlar bıraktı. FPO milletvekilleri, Zelenskiy’nin hitabının Avusturya’nın tarafsız duruşuna zarar verdiğini belirtti.