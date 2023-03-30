https://sputniknews.com.tr/20230330/aile-boyu-dolandiricilik-dolandiricilara-karsi-bizi-arayin-diyerek-1-milyon-euro-topladilar-1068934002.html

Aile boyu dolandırıcılık: 'Dolandırıcılara karşı bizi arayın' diyerek 1 milyon euro topladılar

Aile boyu dolandırıcılık: 'Dolandırıcılara karşı bizi arayın' diyerek 1 milyon euro topladılar

Almanya'da ünlü bir derginin çağrı merkezinde çalışan Hakan Karlıdağ, bir süre önce Türkiye'ye dönerek Balıkesir'e yerleşti. Ailesiyle dolandırıcılık şebekesi... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T07:58+0300

2023-03-30T07:58+0300

2023-03-30T08:26+0300

türkiye

dolandırıcılık

balıkesir

akçay

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Almanya'da dünyaya gelen Hakan Karlıdağ, ünlü bir ekonomi dergisinin (Forbes) satış ve pazarlama departmanının çağrı merkezini yönetiyordu. Çok iyi derecede Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Karlıdağ, çağrı merkezinin yönetirken insanların telefonla ne kadar kolay kandırılabileceğini fark etti.Sabah'ın haberine göre, Karlıdağ, kısa süre sonra ailesine çok kazançlı bir iş teklifi aldığını söyleyip, ailesini de ikna ederek Türkiye'ye dönüş yaptı. Çalıştığı şirketin telefon datasının bir kopyasını da alan Karlıdağ, Balıkesir Akçay'da bir yazlığa yerleşti.Dergiye üye olan ünlüleri, borsacıları, ekonomistleri ve ortalama yatırımcıları gözüne kestiren Karlıdağ, derginin internet sitelerine dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıcı reklamlar vererek, 'böyle sorunlar yaşadığınızda bizi arayın' dedi.Arayanlara kimi zaman kendisini Almanya merkez bankasında yönetici, kimi zaman maliye bakanlığında müfettiş, kimi zaman da mali polis ve avukat olarak tanıttı.Hakan Karlıdağ, güvenini kazandığı kişilere hesaplarının hükümet tarafından kısa süre sonra dondurulacağını, dondurulmadan önce paraların kendi verdiği hesaplara aktarılmasını istedi.Eşi, annesi, kayınvalidesi, kayınpederi, bacanağı ve dayısıyla şebeke kurduİddiaya göre Hakan Karlıdağ, eşi Nurten Karlıdağ, annesi Nursel Karlıdağ, kayınvalidesi, kayınpederinin de aralarında olduğu bir şebeke kurdu.Bu sistemle kendi akrabalarının hesaplarını kullanarak Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan 400 kişiden yaklaşık 1 milyon euro (20 milyon 770 bin lira) topladı.Yurt dışından gelen ihbarları değerlendiren Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı 21 ilde operasyon düzenledi.Gözaltına alınan 116 şüpheliden aralarında Hakan Karlıdağ, eşi Nurten Karlıdağ, annesi Nursel Karlıdağ, kaynanası Yasemin Özeken, kayınbabası Ayhan Özeken, bacanağı Batuhan Kınacı, bacanağının eşi Aleyna Kınacı, dayısı Ümit Yaşar Cantöre'nin de olduğu 31 kişi tutuklandı.Şebekenin gazino kapatıp dansözlere para dağıttıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaştıkları ortaya çıktı.

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dolandırıcılık, balıkesir, akçay