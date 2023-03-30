Ahmet Hakan: Aşırı berbat bir Muharrem İnce politikasının sonucu

"Bir: Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, Davutoğlu ya da Karamollaoğlu’na karşı sergiledikleri özen ve dikkatin çeyreğini Muharrem İnce’ye karşı sergilemiş olsalardı... Anlaşma umudu daha çok olurdu. Anlaşma olmasa bile İnce, “haksızlıklara maruz kalmış bir isim” gibi kendisini sunamazdı. İki: Saldırarak, hakaret ederek, üzerine çullanarak, sosyal medya kampanyası düzenleyerek Meral Akşener’i masaya oturtanlar, aynı taktikle Muharrem İnce’yi masaya oturtamadılar. Siyaset işte böyle bir şeydir: Her taktik, her durumda aynı sonuca yol açmaz."