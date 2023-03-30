https://sputniknews.com.tr/20230330/ahmet-hakan-asiri-berbat-bir-muharrem-ince-politikasinin-sonucu-1068935860.html
Ahmet Hakan: Aşırı berbat bir Muharrem İnce politikasının sonucu
Ahmet Hakan: Aşırı berbat bir Muharrem İnce politikasının sonucu
Ahmet Hakan, 'Kılıçdaroğlu ve arkadaşları' diyerek, Memleket Partisi lideri İnce'ye gösterilen tavrı eleştirdi. Ahmet Hakan "Aşırı berbat bir Muharrem İnce... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T09:28+0300
2023-03-30T09:28+0300
2023-03-30T09:28+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Hadi anlaşalım" demediğini yazdı."Bu yaşananlardan şu iki sonuç çıkıyor" diyen Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230329/muharrem-ince-adayliktan-cekilecegim-demedim--1068916072.html
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muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi
muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi
Ahmet Hakan: Aşırı berbat bir Muharrem İnce politikasının sonucu
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Ahmet Hakan, 'Kılıçdaroğlu ve arkadaşları' diyerek, Memleket Partisi lideri İnce'ye gösterilen tavrı eleştirdi. Ahmet Hakan "Aşırı berbat bir Muharrem İnce politikasının sonucu" diyerek İnce'nin Altılı Masa'ya dahil edilemediğini söyledi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Hadi anlaşalım" demediğini yazdı.
"Bu yaşananlardan şu iki sonuç çıkıyor"
diyen Ahmet Hakan, bugünkü yazısında
şunları kaydetti:
"Bir: Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, Davutoğlu ya da Karamollaoğlu’na karşı sergiledikleri özen ve dikkatin çeyreğini Muharrem İnce’ye karşı sergilemiş olsalardı... Anlaşma umudu daha çok olurdu. Anlaşma olmasa bile İnce, “haksızlıklara maruz kalmış bir isim” gibi kendisini sunamazdı. İki: Saldırarak, hakaret ederek, üzerine çullanarak, sosyal medya kampanyası düzenleyerek Meral Akşener’i masaya oturtanlar, aynı taktikle Muharrem İnce’yi masaya oturtamadılar. Siyaset işte böyle bir şeydir: Her taktik, her durumda aynı sonuca yol açmaz."