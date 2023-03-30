https://sputniknews.com.tr/20230330/abdli-yetkili-ukraynaya-tahsis-edilen-mali-yardimin-yalnizca-yuzde-20si-dogrudan-kieve-gidiyor-1068956747.html
ABD Kongre Üyesi: Ukrayna'ya tahsis edilen mali yardımın yalnızca yüzde 20'si Kiev'e gidiyor
ABD Kongre Üyesi: Ukrayna'ya tahsis edilen mali yardımın yalnızca yüzde 20'si Kiev'e gidiyor
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanı Michael McCaul, Ukrayna'ya tahis edilen yardımların yalnızca yüzde 20'inin Ukrayna hükümetine ulaştığını... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna
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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanı Michael McCaul, Çarşamba günü Komite toplantısında yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya tahsis edilen mali yardımın yalnızca yaklaşık yüzde 20'sini doğrudan Kiev'e devrettiğini, bu paranın yaklaşık yüzde 60'ının ABD tarafında kaldığını söyledi.McCaul, "Dört takviyede tahsis edilen 113 milyar doların yaklaşık yüzde 60'ı Amerikan birliklerine, Amerikalı işçilere ve modernize edilen Amerikan stoklarına gidiyor. Aslında, paranın yalnızca yüzde 20'si bütçe yardımı şeklinde doğrudan Ukrayna hükümetine gidiyor" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca, geçen yıl Kasım ayında yapılan ara seçimlerden sonra Cumhuriyetçilerin Meclis'te çoğunluğu elde etmesiyle, Ukrayna'ya yapılan yardımlarda 'hesap verebilirliğin kilit öneme sahip olacağını açıkça belirttiklerini' söyledi.Mevcut Meclis Başkanı Kevin McCarthy ise, geçen sonbaharda Ukrayna'ya sınırsız ve tamamen gerekçesiz yardım tahsisine izin verilmeyeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.
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michael mccaul, abd, ukrayna
michael mccaul, abd, ukrayna
ABD Kongre Üyesi: Ukrayna'ya tahsis edilen mali yardımın yalnızca yüzde 20'si Kiev'e gidiyor
15:10 30.03.2023 (güncellendi: 15:11 30.03.2023) Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanı Michael McCaul, Ukrayna'ya tahis edilen yardımların yalnızca yüzde 20'inin Ukrayna hükümetine ulaştığını açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi başkanı Michael McCaul, Çarşamba günü Komite toplantısında yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya tahsis edilen mali yardımın yalnızca yaklaşık yüzde 20'sini doğrudan Kiev'e devrettiğini, bu paranın yaklaşık yüzde 60'ının ABD tarafında kaldığını söyledi.
McCaul, "Dört takviyede tahsis edilen 113 milyar doların yaklaşık yüzde 60'ı Amerikan birliklerine, Amerikalı işçilere ve modernize edilen Amerikan stoklarına gidiyor. Aslında, paranın yalnızca yüzde 20'si bütçe yardımı şeklinde doğrudan Ukrayna hükümetine gidiyor" ifadelerini kullandı.
Başkan ayrıca, geçen yıl Kasım ayında yapılan ara seçimlerden sonra Cumhuriyetçilerin Meclis'te çoğunluğu elde etmesiyle, Ukrayna'ya yapılan yardımlarda 'hesap verebilirliğin kilit öneme sahip olacağını açıkça belirttiklerini' söyledi.
Mevcut Meclis Başkanı Kevin McCarthy ise, geçen sonbaharda Ukrayna'ya sınırsız ve tamamen gerekçesiz yardım tahsisine izin verilmeyeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.