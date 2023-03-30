https://sputniknews.com.tr/20230330/abdli-yatirimci-morris-abd-ayni-anda-cin-ve-rusyayla-savasa-hazirlaniyor-1068970978.html

ABD’li yatırımcı Morris: ABD, aynı anda Çin ve Rusya’yla savaşa hazırlanıyor

ABD’li yatırımcı Morris: ABD, aynı anda Çin ve Rusya’yla savaşa hazırlanıyor

ABD’li emlak yatırımcısı ve Fox News’un eski haber sunucusu Clayton Morris, ABD’nin tehdit olarak gördüğü Çin ve Rusya’ya karşı çatışma için hazırlık... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T18:59+0300

2023-03-30T18:59+0300

2023-03-30T18:59+0300

rusya

çin

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abd

savaş

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Clayton Morris, YouTube’da sunduğu Redacted News kanalında, “ABD az önce Çin ve Rusya ile aynı anda savaşa hazırlandığını duyurdu. Aynı anda, çünkü biri olmadan diğerini yapamayız, değil mi? İnsanlar güç kaybetmeye başladığında ne olduğunu görüyor musunuz? Çok tehlikeli hale geliyorlar ve ABD çok hızlı bir şekilde güç kaybediyor” ifadesini kullandı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in 2024 savunma bütçe tasarısını açıkladığını söyleyen Morris, tasarının doğrudan Çin’i hedef aldığını belirterek bütçede, “Çin’e saldırı için” gereken harcamaların yüzde 40 artırılması öngörüldüğünü dile getirdi. Pentagon’un açıklamasına göre, Çin “ABD’nin ulusal güvenliği için en bariz ve en büyük tehlike” oluşturuyor, çünkü ekonomik bir süper güç haline geliyor.Morris, “Onlar, yakında evinizde ve bahçenizde Çinli askerler olacağına inanmanızı istiyorlar. Böylece sizi korkutmak istiyorlar. Arka bahçenizde mangal yaparken dikkatli olun çünkü Çinli askerler sosisli sandviçlerinizi çalmak isteyecektir” diye konuştu.

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