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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/abd-senatosundan-depremlerden-etkilenen-turkiyeye-destek-1068977838.html
ABD Senatosu'ndan depremlerden etkilenen Türkiye'ye destek
ABD Senatosu'ndan depremlerden etkilenen Türkiye'ye destek
ABD Senatosu'nda, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği ve yeniden inşa çabalarına destek çağrılarının yapıldığı karar tasarısı... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T23:05+0300
2023-03-30T23:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
abd
senato
deprem
yardım
türkiye
suriye
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Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, 16 Şubat'ta sundukları, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği ve bu kapsamda dayanışma mesajları içeren karar tasarısının kabul edildiğini duyurdu.Karar tasarısında, yıkıcı depremlerden etkilenen 'NATO müttefiki Türkiye' ve Suriyelilere taziyede bulunuldu. Depremlerin 1939'dan beri Türkiye'de meydana gelen en güçlü depremler olduğu kaydedilen karar tasarısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin depremlerden etkilendiği hatırlatıldı.ABD'nin depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına verdiği destekten de bahsedilen karar tasarısında, deprem bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde yer alan kurum ve kişilerin çabaları takdir edildi.Senatörler, ABD hükümetini, Türkiye'deki yerel makamlar ve Suriye'de uluslararası kabul gören kurumlarla koordinasyon içinde yeniden inşa çabalarını desteklemeye çağırdı.ABD hükümetinin, NATO müttefiki Türkiye'ye arama kurtarma, itfaiye, yapı mühendisleri, tıbbi personel ve malzeme ile teknik uzman desteği vermeye davet edildiği karar tasarısında, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriyelilere yardımların iletilmesi için alternatif sınır geçişlerinin bulunması ve Suriye'nin kuzeyindeki şiddetin derhal durdurulması çağrısı yapıldı.Diğer yandan karar tasarısında, Sezar Yaptırım Yasası'nın ihlal edilmemesi ve Suriye'deki Esed rejiminin yeniden inşa yardımlarından faydalanmaması gerektiği vurgulandı.Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'ye verdikleri desteklerden ötürü Senato üyelerine teşekkür edildi.Kongrenin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de 28 Şubat'ta depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği, ABD'nin Türkiye ve Suriye halkına verdiği desteği takdir eden ve Esed rejiminin, BM yardımlarının ülkenin kuzeyindekilere ulaşmasını engelleyen eylemlerinin kınandığı karar tasarısı kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230330/islahiyede-depremin-ardindan-meydana-gelen-heyelan-vadide-dogal-golet-olusturdu-1068973735.html
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abd, senato, deprem, yardım, türkiye, suriye
abd, senato, deprem, yardım, türkiye, suriye

ABD Senatosu'ndan depremlerden etkilenen Türkiye'ye destek

23:05 30.03.2023
© AA ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi
 ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle tekrar demir çitle çevrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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ABD Senatosu'nda, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği ve yeniden inşa çabalarına destek çağrılarının yapıldığı karar tasarısı geçti.
Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, 16 Şubat'ta sundukları, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği ve bu kapsamda dayanışma mesajları içeren karar tasarısının kabul edildiğini duyurdu.
Karar tasarısında, yıkıcı depremlerden etkilenen 'NATO müttefiki Türkiye' ve Suriyelilere taziyede bulunuldu. Depremlerin 1939'dan beri Türkiye'de meydana gelen en güçlü depremler olduğu kaydedilen karar tasarısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin depremlerden etkilendiği hatırlatıldı.
ABD'nin depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına verdiği destekten de bahsedilen karar tasarısında, deprem bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde yer alan kurum ve kişilerin çabaları takdir edildi.
Senatörler, ABD hükümetini, Türkiye'deki yerel makamlar ve Suriye'de uluslararası kabul gören kurumlarla koordinasyon içinde yeniden inşa çabalarını desteklemeye çağırdı.
ABD hükümetinin, NATO müttefiki Türkiye'ye arama kurtarma, itfaiye, yapı mühendisleri, tıbbi personel ve malzeme ile teknik uzman desteği vermeye davet edildiği karar tasarısında, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriyelilere yardımların iletilmesi için alternatif sınır geçişlerinin bulunması ve Suriye'nin kuzeyindeki şiddetin derhal durdurulması çağrısı yapıldı.
Diğer yandan karar tasarısında, Sezar Yaptırım Yasası'nın ihlal edilmemesi ve Suriye'deki Esed rejiminin yeniden inşa yardımlarından faydalanmaması gerektiği vurgulandı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'ye verdikleri desteklerden ötürü Senato üyelerine teşekkür edildi.
Kongrenin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde de 28 Şubat'ta depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği, ABD'nin Türkiye ve Suriye halkına verdiği desteği takdir eden ve Esed rejiminin, BM yardımlarının ülkenin kuzeyindekilere ulaşmasını engelleyen eylemlerinin kınandığı karar tasarısı kabul edilmişti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından meydana gelen heyelanın dere yatağını doldurması sonucu gölet oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
İslahiye'de depremin ardından meydana gelen heyelan vadide doğal gölet oluşturdu
20:25
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