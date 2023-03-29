https://sputniknews.com.tr/20230329/yunanistan-israilden-spike-nlos-fuze-sistemleri-satin-alacak-1068901459.html
Yunanistan, İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri satın alacak
Yunanistan, İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri satın alacak
Yunanistan'ın, İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri satın alma kararı aldığı açıklandı. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:03+0300
2023-03-29T14:03+0300
2023-03-29T14:03+0300
savunma
yunanistan
israil
kiryakos miçotakis
spike nlos
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu olağan toplantısının ardından açıklama yayımlandı.Açıklamada, "Toplantıda, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları için Spike NLOS satın alınması onaylandı ve diğer silahlanma programlarının gidişatları hakkında bilgilendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı.Ayrıca toplantıda göç ve orman yangınları ile mücadele konularının da ele alındığı belirtildi.Yunan basınında geçen aylarda yer alan haberlere göre, İsrail yapımı Spike NLOS tipi füze sistemleri alımı için Yunanistan ve İsrail arasında ciddi görüşmeler yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/blinken-turkiye-ile-yunanistan-secimlere-giderken-yeniden-gerilimi-tirmandirmasin--1067333629.html
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yunanistan, israil, kiryakos miçotakis, spike nlos
yunanistan, israil, kiryakos miçotakis, spike nlos
Yunanistan, İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri satın alacak
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Yunanistan'ın, İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri satın alma kararı aldığı açıklandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu olağan toplantısının ardından açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Toplantıda, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları için Spike NLOS satın alınması onaylandı ve diğer silahlanma programlarının gidişatları hakkında bilgilendirme yapıldı" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca toplantıda göç ve orman yangınları ile mücadele konularının da ele alındığı belirtildi.
Yunan basınında geçen aylarda yer alan haberlere göre, İsrail yapımı Spike NLOS tipi füze sistemleri alımı için Yunanistan ve İsrail arasında ciddi görüşmeler yapılmıştı.